Hausse en Californie des cas de COVID principalement parmi la population non vaccinée

Les cas et les décès dus au COVID-19 ont augmenté dans plus de la moitié des États américains au cours de la semaine dernière, alors que les taux de vaccination ralentissent et que la variante delta hautement transmissible se propage à travers le monde.

Quarante-sept États ont signalé plus de nouveaux cas de COVID-19 la semaine dernière que la semaine précédente, et les décès ont augmenté dans 30 États par rapport à une semaine plus tôt, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

La Californie a connu une augmentation du nombre de cas tout au long du mois de juillet, une augmentation de 124% par rapport à il y a deux semaines, selon les données du Los Angeles Times. Le comté lui-même a dépassé les 1 000 cas pendant cinq jours consécutifs. Mais si les hospitalisations restent faibles, elles proviennent d’une source spécifique.

« À ce jour, nous n’avons pas eu de patient admis dans un [Department of Health Services] hôpital qui a été complètement vacciné, avec le vaccin J&J, Pfizer ou Moderna. Chaque patient que nous avons admis pour Covid n’est pas encore complètement vacciné », a déclaré mardi la directrice des services de santé du comté, le Dr Christina Ghaly. Le DHS gère quatre hôpitaux dans la région.

Plus de 60% des résidents californiens ont été entièrement vaccinés, mais les taux de vaccination ont ralenti ces dernières semaines.

Aussi dans l’actualité :

►Le Nebraska reprendra la communication des statistiques sur les coronavirus après avoir abandonné la pratique il y a une semaine après que des experts en santé publique eurent largement critiqué la décision. Les mises à jour seront hebdomadaires plutôt que quotidiennes.

►De nouveaux cas de coronavirus ont bondi à New York au cours de la semaine se terminant dimanche, augmentant de 66% alors que 3 970 cas ont été signalés, selon les registres des États et nationaux.

►La variante delta entraîne une augmentation du nombre de dossiers dans le monde, y compris en Italie. Il y a eu 2 153 cas confirmés au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres du ministère italien de la Santé mercredi. C’est plus du double des 1 010 infections confirmées une semaine plus tôt.

► L’Argentine a signalé plus de 100 000 décès dus au COVID-19, un coup dur pour un pays qui a imposé par intermittence certains des blocages les plus sévères au monde, pour ensuite constater une conformité erratique de la part de nombreuses personnes.

►Johnson & Johnson a déclaré que son injection à dose unique protège contre la variante delta et produit une réponse immunitaire qui dure huit mois et plus. La société a annoncé les résultats de l’étude de préimpression plus tôt ce mois-ci et a publié mercredi les résultats intermédiaires de l’étude dans le New England Journal of Medicine.

►Avec l’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo dans un peu plus d’une semaine, Tokyo a signalé mercredi son plus grand nombre de nouveaux cas de COVID-19 en près de six mois, a déclaré le gouvernement métropolitain de Tokyo.

►Les décès par surdose ont atteint un record de 93 000 l’année dernière au milieu de la pandémie de COVID-19, a rapporté mercredi le gouvernement américain. Cette estimation éclipse le sommet d’environ 72 000 décès par surdose de drogue atteint l’année précédente et représente une augmentation de 29 %.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 33,94 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 608 100 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 188,28 millions de cas et plus de 4 millions de décès. Près de 160 millions d’Américains – 48,2% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Des milliers d’écoliers de la nation Navajo vivent sans accès à Internet, sans ordinateur, sans service cellulaire ou sans services de base comme l’électricité. Lorsque la pandémie a frappé, plus de 23 398 étudiants amérindiens du Nouveau-Mexique ne disposaient pas de l’Internet haut débit et des appareils dont ils avaient besoin pour l’apprentissage à distance, a conclu le département de l’éducation publique de l’État. Le nombre réel est nettement plus élevé.

« Rendre la polio géniale à nouveau » ? : les Américains sont indignés alors que le Tennessee abandonne la vaccination pour les adolescents

Les Américains, y compris les résidents du Tennessee, les médias et les personnalités publiques, se sont tournés vers les médias sociaux après que le Tennessean a signalé mardi l’arrêt par le département de la santé de l’État de la vaccination des adolescents.

La nouvelle approche de TDH comprend la suppression des adolescents des cartes postales sur les doses de vaccination, l’arrêt des événements de vaccination COVID-19 sur la propriété de l’école et le nettoyage du logo de l’agence de certains documents qui peuvent être fournis, selon un rapport interne et des e-mails obtenus par le Tennessean, une partie des États-Unis Réseau AUJOURD’HUI.

Cela vaut pour tous les vaccins. Pas seulement COVID-19.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a commenté le limogeage du plus haut responsable des vaccins de l’État et la décision du Tennessee d’abandonner la vaccination, a rapporté mercredi le correspondant de USA TODAY à la Maison Blanche, Joey Garrison.

« Nous avons bien sûr vu les reportages et la couverture de ce problème », a déclaré Psaki. « Nous nous opposons à tout effort qui politiserait la réponse de notre pays à la pandémie. »

Le médecin-chef de TDH, le Dr Tim Jones, a déclaré que toute information publiée sur les vaccinations de retour à l’école devrait provenir du ministère de l’Éducation du Tennessee, et non du ministère de la Santé du Tennessee, selon l’e-mail et le rapport obtenus par le Tennessee.

Cependant, l’ancien haut responsable des vaccins du Tennessee, le Dr Michelle Fiscus, qui a été licencié sans explication lundi, a déclaré que la décision de l’État d’annuler la vaccination pour les mineurs est venue en réponse à la pression des législateurs conservateurs.

« Tuer les enfants pour posséder les bibliothèques », a déclaré sur Twitter Paulette Aniskoff, ancienne directrice du Bureau de l’engagement public à la Maison Blanche d’Obama.

– Daniella Medina, Nashville Tennessee

L’Indonésie devient le nouveau hotspot de virus en Asie, dépassant le nombre de cas en Inde

L’Indonésie a signalé plus de 54 000 nouveaux cas de coronavirus pour la première fois mercredi, dépassant les récentes infections quotidiennes en Inde, dont l’épidémie catastrophique est en baisse, et devenant le nouveau point chaud de virus en Asie.

Les autorités craignent que la variante delta la plus transmissible ne se propage désormais à partir des îles de Java et de Bali, où des épidémies ont provoqué un verrouillage partiel qui a fermé les lieux de culte, les centres commerciaux, les parcs et les restaurants.

« Je prédis que l’épidémie augmentera continuellement en juillet car nous ne sommes pas encore en mesure d’empêcher la propagation des infections », a déclaré mercredi l’expert en épidémiologie Pandu Riono de l’Université d’Indonésie. « Les restrictions sociales d’urgence sont toujours insuffisantes. Ils devraient être deux fois plus stricts puisque nous sommes confrontés à la variante delta, qui est deux fois plus contagieuse.

Le ministère de la Santé a signalé mercredi 54 517 nouveaux cas et 991 décès, portant le nombre de cas confirmés depuis le début de la pandémie à plus de 2,6 millions et le nombre de décès confirmés à plus de 69 000. Il y a un mois, le nombre de cas quotidiens s’élevait à environ 8 000.

Contribuer : The Associated Press.