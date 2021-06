Hausse des ventes du retour des concerts, les rodéos «toujours devant nous»

Le président et chef de la direction de Boot Barn, Jim Conroy, a déclaré mardi à CNBC que le détaillant de style de vie occidental n’avait pas encore profité de tous les avantages de la réouverture de l’économie américaine suite aux perturbations de l’ère pandémique.

Dans une interview sur « Power Lunch », Conroy a déclaré que le retour des concerts et des rodéos, ainsi que des foires de comté et d’État, augmenterait sûrement les ventes de Boot Barn dans les mois à venir. Cependant, l’exécutif a déclaré que ce n’était pas la seule raison des récents bons résultats.

« Lors de notre dernier appel de résultats, nous avons annoncé une croissance de 60% des ventes totales il y a plus de deux ans, et c’est vraiment avant que tous les artistes de musique country ne recommencent à tourner et que les événements et les rodéos commencent à émerger », a déclaré Conroy. . « Pour être honnête, tout ce vent arrière est toujours devant nous. »

Les actions de Boot Barn, basée en Californie, ont été en larmes jusqu’à présent cette année, grimpant de plus de 86%. À titre de comparaison, l’indice Russell 2000 à petite capitalisation, dont Boot Barn fait partie, a progressé de 16,3 % depuis le début de l’année.

Les actions de Boot Barn ont augmenté de 259% au cours des 12 derniers mois, par rapport au gain de 60% de Russell 2000.

Citigroup a rehaussé l’action pour passer de neutre la semaine dernière, soulignant la hausse des prix du pétrole – et ses avantages économiques positifs dans les régions où Boot Barn est exposé – comme l’une des raisons pour lesquelles l’action pourrait continuer à augmenter.

L’analyste de Citi, Steven Zaccone, a fixé un objectif de prix de 92 $ sur l’action. Il a clôturé la session de mardi en hausse de 4,4% à 81,16 $, tout en établissant un record intrajournalier remontant à son introduction en bourse en 2014.

Sur les 10 notes d’analystes disponibles sur FactSet, six ont un achat sur Boot Barn et quatre ont une prise.

Conroy, qui a dirigé Boot Barn pendant près d’une décennie, a déclaré que le détaillant avait vu son mix de ventes évoluer ces derniers mois, à mesure que la pandémie de Covid progressait.

« Au cours des derniers trimestres, nous sommes passés d’une vente extrêmement fonctionnelle à une combinaison beaucoup plus fonctionnelle et discrétionnaire, nous avons donc constaté une belle augmentation du denim pour hommes et pour femmes, des bottes western pour hommes et femmes en quelque sorte rejoindre le croissance que nous avons constatée depuis plus d’un an dans les bottes de travail et les vêtements de travail. »