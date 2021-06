Hausse des taxes pour plafonner les coûts des soins

PRESQUE deux ans après avoir promis de réformer le système de protection sociale en ruine, BORIS JOHNSON n’a toujours pas dévoilé son plan.

Les députés conservateurs, les patrons des foyers de soins et les organisations caritatives exhortent tous le Premier ministre à utiliser la pandémie d’une fois par siècle pour enfin mettre le système sur une base à long terme.

Le système de protection sociale britannique s’effondre Crédit : Getty

Ils veulent que le Premier ministre modifie les règles de financement afin que ceux qui ont besoin de soins puissent les obtenir sans avoir à vendre leur maison, privant ainsi leurs enfants et petits-enfants de leur héritage.

Mais Boris est enfermé dans une querelle amère avec son chancelier Rishi Sunak sur la façon de payer pour les changements.

Les patrons sombres du Trésor ont averti que l’impôt sur le revenu pourrait devoir être augmenté et le triple verrouillage des retraites déchiré, pour boucher le trou noir du financement.

Les deux sont des engagements clés du manifeste, et le Premier ministre ferait face à une réaction massive s’il osait les abandonner.

Ici, nous passons en revue certaines des options de réforme, tandis que l’expert politique Hugh Alderwick explique pourquoi tant de premiers ministres ont promis – et échoué – de changer le système.

CAP FRAIS DE SOINS

Boris est censé favoriser un plan qui verrait les coûts de soins plafonnés à 50 000 £ par personne Crédit : AFP

BORIS est censé favoriser une version du plan Andrew Dilnot – d’abord lancé sous David Cameron. Cela verrait les frais de garde plafonnés à 50 000 £ par personne afin que les familles ne soient pas obligées de vendre leur maison pour payer les soins.

Mais Sir Andrew a averti que le Premier ministre devra trouver environ 10 milliards de livres sterling par an pour payer le plan – faisant ainsi planer le spectre d’une augmentation des taxes alléchante.

Certains conservateurs affirment qu’un plafond financier forfaitaire sur les soins profiterait aux Britanniques du Sud dont la valeur des maisons a explosé au cours des 20 dernières années.

Au lieu de cela, les frais devraient être plafonnés à un tiers des actifs d’une personne – ce qui signifie qu’un propriétaire avec une maison de 150 000 £ à Doncaster paierait moins qu’une personne dans une maison de 2 millions de livres sterling à Dulwich, dans le sud-est de Londres.

IMPT REVIVRE LA DÉMENCE

L’ANCIENNE PM Theresa May a tenté de lever des fonds en proposant que les personnes soignées à leur domicile aient la valeur de leur propriété prise en compte lors du calcul des frais de soins.

Mais elle a promis que personne n’aurait à vendre sa maison de son vivant. Le montant qu’une personne pourrait transmettre serait progressivement augmenté de 23 250 £ actuellement à 100 000 £.

Salué par ses partisans comme une réforme unique dans une génération qui transformerait l’aide sociale, il a bombardé sur le pas de la porte. Les critiques l’ont surnommée la taxe sur la démence, tandis que les députés d’arrière-ban conservateur ont déclaré que c’était la principale raison pour laquelle le parti avait perdu sa majorité lors des élections de 2017. Il montrait les dangers d’une politique sociale mal pensée.

INTÉGRER LES SOINS SOCIAUX

LA proposition la plus radicale verrait le système de soins sociaux patchwork intégré au NHS dans un service de santé et de soins sociaux combiné.

Les partisans de ce plan affirment que la pandémie de Covid a montré les conséquences tragiques d’un système fragmenté et soutiennent que les soins aux personnes atteintes de démence devraient avoir la même priorité que ceux atteints de cancer.

Mais la plupart des députés et des spécialistes de la santé pensent que ce serait trop ambitieux et trop ambitieux pour être fait rapidement.

QUI PAYE LES COTS MAINTENANT ?

Les conseils financent une partie des coûts, mais leurs budgets sont épuisés au cours de la dernière décennie en raison de coupures successives Crédit : Getty

Les familles frappées par des coûts de soins sociaux paralysants, souvent en fin de vie, doivent généralement payer elles-mêmes la facture. Ainsi, toute personne possédant des actifs d’une valeur supérieure à 23 250 £ – y compris la valeur de sa maison – doit payer.

Les conseils financent également une partie des coûts, mais leurs budgets sont épuisés au cours de la dernière décennie en raison de coupures successives.

LE PM AUGMENTERA-T-IL LES IMPTS ?

Boris Johnson envisage-t-il d’augmenter les impôts pour couvrir le coût des soins sociaux ? L’introduction d’un nouveau plafond d’environ 50 000 £ sur le montant qu’une personne paie pour ses soins laissera un grand trou noir dans le financement qui devra être comblé.

Sir Andrew Dilnot estime qu’environ 10 milliards de livres sterling seront nécessaires pour le brancher. Le Trésor a prévenu que cela signifierait 2p supplémentaires sur l’impôt sur le revenu.

La hausse alléchante déclencherait presque certainement une mutinerie parmi les électeurs et les députés conservateurs d’arrière-ban, et des sources n ° 10 l’ont exclu. Pour aider à payer les soins sociaux, les responsables du Trésor envisageraient de réduire l’allocation à vie pour les retraites d’un peu plus de 1 million de livres sterling à 800 000 livres sterling – abaissant le seuil des charges fiscales supplémentaires.

Une autre rumeur veut que le triple verrouillage des retraites soit abandonné pendant un an – une décision qui pourrait rapporter environ 4 milliards de livres sterling au cours de l’année prochaine. Le porte-parole du Premier ministre a insisté sur le fait que le gouvernement était « engagé dans le triple verrouillage ».

Le Premier ministre pourrait également mettre en place un nouveau régime d’assurance nationale pour les soins sociaux, les Britanniques payant une partie de leur chèque de paie chaque mois – mais cela prendrait un certain temps pour augmenter les montants nécessaires.

COMBIEN DE TEMPS PEUT-IL ATTENDRE ?

BORIS a promis de dévoiler son grand projet de réforme de l’aide sociale d’ici la fin de l’année.

L’examen des dépenses – lorsque tous les ministères doivent soumettre leurs offres de financement – arrive cet automne, donc tout plan devra être élaboré d’ici là.

Coût «juste un mois du budget du NHS» Par Hugh Alderwick DANS son premier discours en tant que Premier ministre en juillet 2019, Boris Johnson a promis de « régler une fois pour toutes la crise de l’aide sociale ». Il a raison de dire qu’il y a une crise. Le système de protection sociale anglais qui est entré dans la pandémie était un filet de sécurité élimé, marqué par des décennies de négligence politique. Les dépenses publiques par personne ont diminué de 12 % entre 2010/11 et 2018/19. Les pénuries de personnel s’élèvent à 112 000. Et beaucoup de gens se privent des soins et du soutien dont ils ont besoin. Covid-19 a mis à nu ces échecs politiques aux yeux de tous. La pandémie a également aggravé les problèmes de protection sociale. Le système est insoutenable. Mais le PM va-t-il vraiment y remédier ? La promesse de réformer le système de soins brisé de l’Angleterre n’est pas nouvelle. Tony Blair a pris un engagement similaire en 1997. Depuis lors, il y a eu une longue liste de rapports gouvernementaux et de groupes d’experts faisant des propositions. Mais les députés ont continué à esquiver le problème, et les gens et leurs familles continuent de souffrir. La réforme est évitée pour diverses raisons. La plupart des gens ne savent pas ce qu’est l’aide sociale, et encore moins comment elle fonctionne (beaucoup pensent que c’est « gratuit » pour tous, comme le NHS – ce qui n’est pas le cas), ce qui rend difficile de vendre l’idée de la réforme comme étant meilleure que ce que Nous avons déjà. Les idées politiques sont rapidement politisées – étiquetées « impôt sur la mort », « impôt sur la démence » ou similaire. Et la bonne solution dépend de ce que vous voyez comme les principaux problèmes du système actuel. Il y en a beaucoup. Vous êtes soucieux de la qualité des services ? Le manque d’équité quant à qui obtient quoi? Le fait que le gouvernement n’intervienne pas pour protéger les gens contre les coûts élevés des soins ? Le bien-être de millions d’aidants non rémunérés – principalement des femmes ? Les changements nécessaires sont de grande envergure. La réforme des soins est aussi parfois qualifiée de trop chère – notamment par le Trésor. Mais cet argument ne résiste pas à l’examen. Réformer correctement le système pourrait coûter environ 12 milliards de livres sterling supplémentaires en 2023/24. Cela semble beaucoup, mais cela ne correspond qu’à environ un mois de financement du NHS. En fin de compte, il s’agit de choix politiques. S’il le souhaite, le gouvernement pourrait se permettre de fournir de meilleurs soins et un meilleur soutien aux personnes vulnérables. Actuellement, il choisit simplement de ne pas le faire.