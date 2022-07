Hausse des taux d’intérêt : son impact sur les hypothèques, les prêts et les dépenses

TORONTO-

La Banque du Canada a relevé mercredi son taux directeur d’un point de pourcentage, la plus importante hausse que le pays ait connue en 24 ans.

Cette décision indique que la banque centrale adoptera une approche plus agressive pour lutter contre l’inflation, qui se situe à un sommet de 39 ans de 7,7 % et a rendu l’épicerie, les vacances et d’autres achats plus chers.

La hausse à 2,5 % aura également une incidence sur les hypothèques, les prêts et les habitudes de dépenses.

HYPOTHÈQUES

Les banques commerciales et les autres institutions financières augmentent ou abaissent généralement leurs taux hypothécaires parallèlement aux hausses de taux d’intérêt de la Banque du Canada.

Cela signifie que ceux qui ont des hypothèques variables seront touchés et toute personne dont le taux hypothécaire est en cours de renouvellement aura probablement un “choc d’autocollant”, a déclaré Laurie Campbell, directrice du bien-être financier des clients de la société de conseil Bromwich + Smith.

“Ce sera une situation où beaucoup de gens vont se demander s’ils peuvent continuer à s’offrir cette maison”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons vu 10 années d’augmentation continue du logement et le marché du logement devenir astronomiquement fou. Maintenant, il se stabilisera sans aucun doute avec ces augmentations d’intérêt.”

Pendant la pandémie de COVID-19, elle a vu des gens puiser dans la valeur nette de leur maison, de sorte que certains ont une hypothèque traditionnelle et une deuxième hypothèque sur leur propriété. S’il y a une correction sur le marché du logement, elle craint qu’ils ne finissent par devoir plus sur leur maison que la valeur de la propriété.

PRÊTS

Les personnes qui ont des marges de crédit à taux variable, des prêts personnels ou des prêts automobiles sont toutes touchées par les hausses de taux d’intérêt.

“Beaucoup plus de leur argent va servir à des intérêts et ils veulent probablement augmenter leur paiement, s’ils le peuvent, pour couvrir cela et s’assurer qu’ils se débarrassent rapidement de cette dette”, a déclaré Campbell.

Ce ne sera pas une mince affaire pour certains Canadiens. Campbell a déclaré qu’elle avait vu des études indiquant que les Canadiens étaient plus endettés que jamais auparavant et que pour chaque dollar gagné par une personne au pays, ils devaient en moyenne 1,86 $.

“Les individus vont vraiment devoir s’atteler à la tâche et trouver comment gérer toute cette dette”, a déclaré Campbell.

Si vous n’arrivez pas à rembourser votre dette et que votre situation financière n’est pas prête de s’améliorer, elle recommande de demander l’aide d’un syndic autorisé en insolvabilité.

DÉPENSES

Entre l’inflation, les problèmes de la chaîne d’approvisionnement, les pénuries et la hausse des tarifs, la plupart des biens et services deviennent plus chers.

Cependant, à mesure que les restrictions liées à la pandémie s’atténuent, les gens sont impatients de s’aventurer hors de chez eux, de se rassembler et de participer à nouveau à leurs passe-temps préférés.

“Je suppose qu’à court terme, les gens continueront à dépenser parce que c’est l’été, les gens aiment être dehors et profiter de cette période de l’année”, a déclaré Campbell.

“Cependant, je dis cela avec prudence. Je pense que nous allons voir des niveaux d’endettement accrus et il y aura un calcul où les gens devront réduire leurs dépenses parce que l’inflation nous tue vraiment et rend vraiment difficile pour nous de joindre les deux bouts. .”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 13 juillet 2022.



