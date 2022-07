Hausse des taux d’intérêt, dette de carte de crédit un “double coup dur”: économiste

Pour faire face à la hausse des prix, de nombreux Américains se rabattent à nouveau sur leurs cartes de crédit.

Les soldes des cartes de crédit ont augmenté d’une année sur l’autre, atteignant 841 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de 2022, selon les données les plus récentes de la Federal Reserve Bank de New York.

À ce rythme, les soldes pourraient bientôt atteindre des niveaux record dans un contexte de hausse des prix de l’essence, de l’épicerie et du logement, entre autres nécessités, selon Ted Rossman, analyste principal du secteur chez CreditCards.com.

Pour sa part, la Réserve fédérale a relevé son taux cible des fonds fédéraux dans le but de calmer l’inflation galopante.

Cependant, toute personne ayant un solde verra également le taux annuel en pourcentage sur sa tête de carte de crédit plus élevé alors que la Fed continue d’augmenter les taux pour essayer de freiner la hausse des prix.