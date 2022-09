Hausse des taux de la Fed en septembre 2022 :

La Réserve fédérale a relevé mercredi les taux d’intérêt de référence de trois quarts de point de pourcentage supplémentaires et a indiqué qu’elle continuerait de grimper bien au-dessus du niveau actuel.

Dans sa quête pour faire baisser l’inflation près de ses niveaux les plus élevés depuis le début des années 1980, la banque centrale a porté son taux des fonds fédéraux à une fourchette de 3% à 3,25%, le plus élevé depuis le début de 2008 après le troisième pourcentage consécutif de 0,75. déplacement ponctuel.

Les actions ont abandonné leurs gains antérieurs après l’annonce, le Dow Jones Industrial Average perdant plus de 200 points. Les traders craignaient que la Fed reste plus belliciste plus longtemps que certains ne l’avaient prévu.

Les augmentations qui ont commencé en mars et à partir d’un point proche de zéro marquent le resserrement le plus agressif de la Fed depuis qu’elle a commencé à utiliser le taux des fonds à un jour comme principal outil de politique en 1990. La seule comparaison remonte à 1994, lorsque la Fed a augmenté un total de 2,25 points de pourcentage ; il commencerait à réduire les taux en juillet de l’année suivante.

Parallèlement aux augmentations massives des taux, les responsables de la Fed ont signalé leur intention de continuer à augmenter jusqu’à ce que le niveau des fonds atteigne un “taux terminal”, ou un point final de 4,6% en 2023.

Le “diagramme à points” des attentes des membres individuels n’indique pas de baisses de taux avant 2024. Le président de la Fed, Jerome Powell, et ses collègues ont souligné ces dernières semaines l’improbabilité que des baisses de taux se produisent l’année prochaine, car le marché avait fixé les prix.

Les membres du Federal Open Market Committee indiquent qu’ils s’attendent à ce que les hausses de taux aient des conséquences. À première vue, le taux des fonds correspond aux taux que les banques se facturent pour les prêts au jour le jour, mais il se répercute sur de nombreux titres de créance à taux révisable, tels que les prêts sur valeur domiciliaire, les cartes de crédit et le financement automobile.

Dans leurs mises à jour trimestrielles des estimations des taux et des données économiques, les responsables se sont regroupés autour des attentes d’une augmentation du taux de chômage à 4,4 % l’année prochaine, contre 3,7 % actuellement. Des augmentations de cette ampleur s’accompagnent souvent de récessions.

Parallèlement à cela, ils voient la croissance du PIB ralentir à 0,2 % pour 2022, augmenter légèrement les années suivantes pour atteindre un taux à plus long terme de seulement 1,8 %. La prévision révisée est une forte baisse par rapport à l’estimation de 1,7 % en juin et fait suite à deux trimestres consécutifs de croissance négative, une définition communément acceptée de la récession.

Les hausses s’accompagnent également de l’espoir que l’inflation globale descendra à 5,4 % cette année, telle que mesurée par l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle préféré de la Fed, qui a montré pour la dernière fois une inflation à 6,3 % en août. La synthèse des projections économiques voit alors l’inflation retomber sous l’objectif de 2% de la Fed d’ici 2025.

L’inflation sous-jacente hors alimentation et énergie devrait baisser à 4,5 % cette année, peu de changement par rapport au niveau actuel de 4,6 %, avant de finalement tomber à 2,1 % d’ici 2025. (La lecture du PCE est bien inférieure à l’indice des prix à la consommation.)

La réduction de la croissance économique est survenue même si la déclaration du FOMC a massé le langage qui, en juillet, décrivait les dépenses et la production comme s’étant « adoucies ». La déclaration de cette réunion a noté que “les indicateurs récents indiquent une croissance modeste des dépenses et de la production”. Ce sont les seuls changements dans une déclaration qui ont reçu l’approbation unanime.

Sinon, la déclaration a continué à décrire les gains d’emplois comme “robustes” et a noté que “l’inflation reste élevée”. La déclaration a également noté à nouveau que “des augmentations continues du taux cible seront appropriées”.

Le graphique en points montrait pratiquement tous les membres à bord avec les taux les plus élevés à court terme, bien qu’il y ait eu quelques variations au cours des années suivantes. Six des 19 « points » étaient en faveur de porter les taux à une fourchette de 4,75 % à 5 % l’année prochaine, mais la tendance centrale était à 4,6 %, ce qui placerait les taux dans la zone de 4,5 % à 4,75 %. La Fed cible son taux des fonds dans des fourchettes d’un quart de point.

Le graphique indique jusqu’à trois baisses de taux en 2024 et quatre autres en 2025, pour ramener le taux des fonds à long terme à une perspective médiane de 2,9 %.

Les marchés se préparent à une Fed plus agressive.

Les commerçants avaient pleinement évalué le mouvement de 0,75 point de pourcentage et avaient même attribué une chance de 18% d’un mouvement complet d’un point de pourcentage, selon les données du groupe CME. Les contrats à terme juste avant la réunion de mercredi impliquaient un taux des fonds de 4,545% d’ici avril 2023.

Ces mesures interviennent dans un contexte d’inflation obstinément élevée que Powell et ses collègues ont passé une grande partie de l’année dernière à qualifier de “transitoire”. Les responsables ont cédé en mars de cette année, avec une hausse d’un quart de point qui était la première augmentation depuis la mise à zéro des taux au début de la pandémie de Covid.

Parallèlement aux hausses de taux, la Fed a réduit le montant des avoirs obligataires qu’elle a accumulés au fil des ans. Septembre a marqué le début d’un « resserrement quantitatif » à grande vitesse, comme on l’appelle sur les marchés, avec jusqu’à 95 milliards de dollars par mois de produit des obligations arrivant à échéance autorisées à sortir du bilan de 8 900 milliards de dollars de la Fed.