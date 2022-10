Hausse des taux de la Banque du Canada prévue mercredi

OTTAWA –

Alors même que les avertissements concernant une récession potentielle se font de plus en plus pressants, la Banque du Canada devrait annoncer une autre hausse importante des taux d’intérêt mercredi, rapprochant la banque de la fin de l’un des cycles de resserrement monétaire les plus rapides de son histoire.

L’économiste principal de RBC, Nathan Janzen, dit que c’est un tirage au sort entre la Banque du Canada qui choisit d’augmenter son taux d’intérêt directeur d’un demi-point de pourcentage ou de trois quarts de point de pourcentage, bien que RBC penche vers une augmentation plus faible.

“Il est assez clair que des hausses de taux d’intérêt plus agressives sont toujours justifiées”, a déclaré Janzen.

L’annonce de mercredi en ferait la sixième fois consécutive que la Banque du Canada augmente ses taux d’intérêt cette année en réponse à une inflation élevée depuis des décennies. Cela survient également au milieu des craintes croissantes qu’une récession se profile.

La semaine dernière, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a changé de ton sur l’économie par rapport à ses louanges habituelles de la forte reprise économique pandémique du Canada. Elle a prévenu que des temps difficiles s’annoncent pour les Canadiens.

« Les versements hypothécaires vont augmenter. Les affaires ne seront plus en plein essor », a déclaré Freeland. “Notre taux de chômage ne sera plus à son niveau le plus bas.”

En plus de la décision sur les taux d’intérêt, la Banque du Canada publiera également des projections économiques mises à jour mercredi dans son dernier rapport trimestriel sur la politique monétaire. Les perspectives de la banque centrale sur l’inflation seront la clé de ses plans pour toute hausse supplémentaire des taux à venir.

Depuis mars, la Banque du Canada a relevé son taux d’intérêt directeur de 0,25 à 3,25 %, ce qui a entraîné une hausse des coûts d’emprunt pour les Canadiens et les entreprises.

Et bien que l’inflation ait ralenti ces derniers mois grâce à la chute des prix de l’essence, la banque centrale a clairement indiqué qu’elle ne croyait pas que son travail était terminé pour l’instant.

«En termes simples, il reste encore beaucoup à faire», a déclaré le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, lors d’un discours à Halifax le 6 octobre.

Alors que la Banque du Canada augmente les taux d’intérêt pour ramener l’inflation à son objectif de 2 %, les responsables de la banque centrale ont exprimé leur inquiétude quant au niveau élevé de l’inflation et à son impact sur les attentes des consommateurs et des entreprises quant à l’inflation future.

En septembre, le taux d’inflation annuel a ralenti à 6,9 %, bien que les mesures d’inflation de base préférées de la banque, qui ont tendance à être moins volatiles, soient restées inchangées par rapport à août.

Les prix des produits d’épicerie ont également continué de grimper, le coût des aliments ayant augmenté de 11,4 % par rapport à il y a un an.

Il y a de bonnes nouvelles pour la Banque du Canada sur le front des anticipations d’inflation. Sa récente enquête sur les perspectives des entreprises a montré que les entreprises s’attendent à ce que les salaires et les prix augmentent plus lentement à mesure que leurs attentes globales en matière d’inflation se sont atténuées.

La bonne nouvelle, cependant, ne suffira pas à dissuader la banque d’une autre hausse de taux importante, a déclaré Janzen.

« Certains indicateurs indiquent que nous avons dépassé les pics d’inflation. C’est juste que ces taux d’inflation sont encore trop élevés, actuellement, et encore trop larges en ce moment pour empêcher des augmentations supplémentaires des taux d’intérêt », a déclaré Janzen.

La plupart des banques commerciales s’attendent à une autre hausse des taux d’intérêt après octobre avant que la banque ne marque une pause dans l’un de ses cycles de hausse des taux les plus agressifs de l’histoire.

L’effet de ces hausses de taux devrait se faire sentir plus largement dans l’économie l’an prochain, alors que les Canadiens et les entreprises rajusteront leurs dépenses.

Bien qu’il y ait une certaine division parmi les économistes sur la gravité du ralentissement économique imminent, de nombreux économistes estiment que les risques d’une récession ont augmenté.

Des sondages récents de la Banque du Canada révèlent que la plupart des Canadiens et des entreprises croient également qu’une récession est en route.

Cependant, de nombreux économistes ont souligné que le marché du travail restreint du Canada pourrait servir de tampon en cas de ralentissement économique. En septembre, le taux de chômage était de 5,2 %, ce qui est considéré comme assez bas.

Bien que la Banque du Canada ait déjà parlé de viser un “atterrissage en douceur”, où l’inflation diminue sans déclencher un ralentissement économique sérieux, Macklem a déclaré ces dernières semaines que l’objectif principal de la banque était de rétablir la stabilité des prix.

Cet engagement a suscité des inquiétudes dans les groupes syndicaux, qui se sont prononcés contre la voie agressive de la hausse des taux par crainte de l’impact potentiel d’une récession sur l’emploi.

Un nouveau rapport du Center for Future Work en collaboration avec le Congrès du travail du Canada demande à la Banque du Canada de suspendre ses hausses de taux jusqu’à ce qu’elle puisse évaluer l’impact des hausses de taux d’intérêt précédentes sur l’économie.

«Après trois ans à faire face à la fois aux conséquences sanitaires et économiques d’une pandémie sans précédent, la dernière chose que les Canadiens peuvent tolérer est une autre récession», lit-on dans le rapport de Jim Stanford.

Stanford, économiste et directeur du Center for Future Work, plaide dans le rapport en faveur d’une approche différente pour lutter contre l’inflation élevée.

Au lieu de continuer sur la voie de taux d’intérêt plus élevés, Stanford recommande à la Banque du Canada d’équilibrer son objectif de rétablir une inflation faible et stable avec la promotion de la croissance économique et le maintien de l’emploi.

Dans le rapport, Stanford appelle également le gouvernement fédéral à jouer un rôle plus actif dans la lutte contre l’inflation en explorant des options telles que des augmentations d’impôts sur les hauts revenus et des impôts exceptionnels sur les sociétés rentables.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 24 octobre 2022.