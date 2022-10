Hausse des taux de 75 points de base, nouvelles conditions pour les banques européennes

La Banque centrale européenne a annoncé jeudi une hausse de 75 points de base des taux d’intérêt – sa troisième hausse consécutive cette année – tout en révélant de nouvelles conditions pour les banques européennes.

Les acteurs du marché avaient deux questions en tête avant la réunion : Quand la BCE commencera-t-elle à réduire son bilan, dans un processus connu sous le nom de resserrement quantitatif, et qu’adviendra-t-il des conditions de prêt pour les banques dans un avenir proche ?

La BCE a annoncé jeudi qu’elle modifiait les termes et conditions de ses opérations de refinancement à plus long terme ciblées, ou TLTRO, un outil qui offre aux banques européennes des conditions d’emprunt attrayantes, conçues pour inciter les prêts à l’économie réelle.

“Le Conseil des gouverneurs (…) a décidé d’ajuster les taux d’intérêt applicables au TLTRO III à partir du 23 novembre 2022 et d’offrir aux banques des dates supplémentaires de remboursement anticipé volontaire”, a indiqué la BCE.

“Afin d’aligner plus étroitement la rémunération des réserves obligatoires détenues par les établissements de crédit auprès de l’Eurosystème sur les conditions du marché monétaire, le Conseil des gouverneurs a décidé de fixer la rémunération des réserves obligatoires au taux de la facilité de dépôt de la BCE.”

Étant donné que la BCE a augmenté ses taux plus rapidement que prévu face à la flambée de l’inflation, les prêteurs européens profitent à la fois des TLTRO et de la hausse des taux d’intérêt. La situation a été décrite par certains comme fournissant effectivement une subvention aux banques.

“L’optique est mauvaise dans le contexte d’un choc historique sur les revenus des ménages, et la pression politique ne peut être ignorée”, a déclaré Frederik Ducrozet, responsable de la recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management, dans une note la semaine dernière.

De plus, la dernière hausse des taux fait passer le principal indice de référence de la BCE de 0,75 % à 1,5 %, un niveau jamais vu depuis 2009 avant la crise de la dette souveraine. Cela survient après que la banque centrale a relevé ses taux de 50 points de base en juillet et de 75 points de base en septembre.

La BCE fait face à la fois à une inflation record et à un ralentissement de l’économie, de nombreux économistes prédisant une récession dans la région avant la fin de l’année. C’est un bon équilibre pour la banque centrale, car si elle augmente les taux de manière agressive dans le but de lutter contre l’inflation, cela pourrait causer encore plus de problèmes à l’ensemble de l’économie.

