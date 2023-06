Hausse des taux de 50 points de base pour lutter contre l’inflation persistante

Sterling a glissé face au dollar après l’annonce, et les rendements des gilts britanniques ont chuté, avec le Rendement sur 10 ans baisse de plus de 5 points de base. Les rendements évoluent en sens inverse des prix.

De nouvelles données mercredi ont montré que l’inflation annuelle des prix à la consommation au Royaume-Uni était de 8,7% en mai, inchangée par rapport au mois précédent, renforçant les attentes du marché selon lesquelles le MPC opterait pour une nouvelle hausse. Les économistes ont également relevé leurs attentes pour un nouveau resserrement monétaire à l’avenir.

Plus inquiétant pour la banque centrale, l’inflation sous-jacente – qui exclut les prix volatils de l’énergie, de l’alimentation, de l’alcool et du tabac – était de 7,1% en glissement annuel en mai, contre 6,8% en avril et marquant son taux le plus élevé depuis mars 1992.

« Il y a eu des nouvelles importantes à la hausse dans les données récentes qui indiquent une plus grande persistance du processus d’inflation, dans le contexte d’un marché du travail tendu et d’une résilience continue de la demande », a déclaré le MPC dans son résumé jeudi.