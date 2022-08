Hausse des tarifs de Disney Plus confirmée, niveau financé par la publicité à venir en décembre 2022

Mercredi, Disney a organisé sa webdiffusion sur les revenus du troisième trimestre de l’exercice 22, au cours de laquelle la société mondiale de divertissement a annoncé que son service d’abonnement Disney Plus verrait une augmentation de prix plus tard cette année. Hulu et ESPN Plus – deux autres services de streaming appartenant à Disney – verraient également des augmentations de tarifs.

Bien que Disney augmente le prix de ses services (de 7,99 $ à 10,99 $ par mois), il ajoutera un niveau financé par la publicité pour 7,99 $ par mois. Hulu passera de 6,99 $ à 7,99 $ pour le niveau financé par la publicité, la version sans publicité passant de 12,99 $ à 14,99 $. ESPN Plus passe de 6,99 $ à 9,99 $.

Source : Disney

Les augmentations de prix de Disney Plus et Hulu entreront en vigueur le 8 décembre – le même jour, le niveau financé par la publicité Disney Plus sera lancé. Pendant ce temps, le nouveau changement de prix d’ESPN Plus entrera en vigueur beaucoup plus tôt, le 23 août.

Lors de l’appel aux résultats, le PDG de Disney, Bob Chapek, a déclaré que ses niveaux d’annonces auront “une charge et une fréquence d’annonces inférieures pour garantir une excellente expérience aux téléspectateurs”. Disney ne diffusera pas non plus de publicités sur les profils des enfants.

