Hausse des suicides médicaux au Canada – activistes

Le nombre de décès par euthanasie a augmenté de 34% l’année dernière, ont déclaré des critiques au Daily Mail

Il y a eu au moins 13 500 cas de suicide médicalement assisté au Canada au cours de l’exercice 2022, contre un peu plus de 10 000 l’année précédente, ont révélé des militants du groupe Euthanasia Prevention Coalition (EPC).

Les taux d’euthanasie sont « Monter en flèche », le directeur du groupe Alex Schadenberg a déclaré mercredi au Daily Mail, car la procédure a été normalisée par un « forte promotion de l’AMM dans notre système médical. » MAiD signifie « aide médicale à mourir ».

« Chaque établissement de santé majeur dispose d’une équipe d’AMM qui approchera littéralement tous ceux qui pourraient être éligibles à l’AMM et leur demandera s’ils veulent mourir », dit Schadenberg. « Si vous allez payer des gens pour faire partie d’une équipe MAiD, ils vendront ce qu’ils proposent. »

Il y a eu 10 064 cas enregistrés d’AMM dans tout le pays au cours de l’exercice 2021, qui s’étend d’avril à mars. Au cours de la dernière année, ce nombre a augmenté de 34%, a déclaré EPC au point de vente, citant ses projections basées sur les données de quatre provinces – l’Alberta, l’Ontario, le Québec et la Nouvelle-Écosse. Les autorités sanitaires canadiennes sont censées publier les chiffres officiels le mois prochain.

Selon le groupe, l’Ontario a enregistré 3 934 cas d’AMM au cours de l’exercice 2022, en hausse de 27 % par rapport à 3 102 au cours de l’exercice 2021. L’Alberta a enregistré un bond de 41 % d’une année sur l’autre, passant de 594 à 836 cas. Le Québec est passé de 2 427 cas à 3 663 dans une augmentation choquante de 51 %. La mort sanctionnée par l’État est désormais la troisième cause de mortalité dans la province, après le cancer et les maladies cardiaques, a déclaré l’EPC.

Daniel Zekveld du groupe de défense des chrétiens ARPA a fait valoir que le Canada a créé « l’un des régimes d’euthanasie les plus permissifs au monde », et propose de plus en plus la procédure « comme une solution facile à la souffrance » au lieu de fournir des soins vitaux à ses habitants.

Le groupe pro-euthanasie Dying With Dignity a soutenu que l’AMM est « animé par la compassion, la fin de la souffrance et de la discrimination et le désir d’autonomie personnelle. »

Le plus haut tribunal du Canada a statué en 2015 que l’interdiction du suicide assisté violait le droit des gens à « dignité et autonomie ». L’année suivante, le parlement d’Ottawa a légalisé le suicide assisté pour les personnes de 18 ans et plus, à condition qu’elles aient une maladie terminale ou une incapacité qui les faisait souffrir.

Depuis lors, cependant, les critères ont continué à se développer. En février, une commission parlementaire a recommandé d’étendre l’accès au suicide assisté aux « mineurs matures » même sans accord parental.

Seuls six autres pays ont légalisé l’euthanasie à ce jour : la Belgique, la Colombie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et l’Espagne.