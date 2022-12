Qu’est-ce que cela signifie pour notre avenir immédiat? Les résultats sont définitivement «inquiétants», Eric Topol, MD, fondateur et directeur du Scripps Translational Research Institute à La Jolla, Californie, et rédacteur en chef de Medscape, le site sœur de WebMD pour les professionnels de la santé.

Les sous-variantes BQ.1, BQ1.1, XBB et XBB.1 sont les plus résistantes aux anticorps neutralisants, rapportent le chercheur Qian Wang, PhD, et ses collègues. Cela signifie que vous n’avez aucune protection ou une protection “nettement réduite” contre l’infection par ces quatre souches, même si vous avez déjà eu le COVID-19 ou si vous êtes vacciné et reboosté plusieurs fois, y compris avec un vaccin bivalent.

16 décembre 2022 – C’est une histoire peut-être plus appropriée pour Halloween que la saison des fêtes, compte tenu de ses implications troublantes. Quatre sous-variantes Omicron du virus qui cause le COVID-19 seront les souches les plus courantes transmises d’une personne à l’autre cet hiver, selon de nouvelles preuves.

Mais des preuves provenant d’autres pays, en particulier de Singapour et de la France, montrent qu’au moins deux de ces variantes se sont avérées moins dommageables que prévu, probablement en raison du nombre élevé de personnes vaccinées ou qui ont survécu à des infections antérieures, dit Topol.

Pourtant, il n’y a pas grand-chose à célébrer dans les nouvelles découvertes, sauf que les vaccinations contre le COVID-19 et les infections antérieures peuvent encore réduire le risque de conséquences graves telles que l’hospitalisation et la mort, selon les chercheurs.

Les «propriétés alarmantes d’évasion des anticorps des sous-variantes croissantes du SRAS-CoV-2 BQ et XBB» l’étude a été publiée en ligne cette semaine dans le journal Cellule.

Il arrive à un moment où BQ.1 et BQ.1.1 représentent environ 70% des variantes en circulation, Les données du CDC montrent. De plus, les hospitalisations ont augmenté de 18 % au cours des 2 dernières semaines et les décès dus au COVID-19 ont augmenté de 50 % à l’échelle nationale, Le New York Times rapports.

Globalement, dans de nombreux endroits, un “mur de l’immunité” a été construit, dit Topol. Ce n’est peut-être pas le cas aux États-Unis.

“Le problème aux États-Unis, qui rend la prédiction plus difficile, est que nous avons un taux très faible de rappels récents, au cours des 6 derniers mois, en particulier chez les personnes âgées”, déclare Topol. Par exemple, seulement 36% des Américains de 65 ans et plusle groupe le plus à risque, ont reçu un rappel bivalent mis à jour.