Hausse des impôts pour tout le monde et grosses hausses des factures d’énergie dans le mini-budget de Jeremy Hunt

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le chancelier Jeremy Hunt a confirmé que le soutien du gouvernement aux factures d’énergie sera ciblé sur les plus vulnérables après avril, une décision qui devrait coûter des centaines de livres à des millions de ménages.

Et il a dit que “nous allons tous payer un peu plus d’impôts” après avoir exposé ses plans d’imposition et de dépenses dans la déclaration d’automne de jeudi.

S’exprimant quelques jours avant le mini-budget crucial, M. Hunt a confirmé qu’il s’attend à ce que le Royaume-Uni plonge dans la récession et a déclaré que son objectif était de le rendre “aussi court et superficiel que possible” en luttant contre l’inflation.

Le chancelier a confirmé que sa déclaration comprendra à la fois des hausses d’impôts et des réductions de dépenses pour faire face au coût supplémentaire de l’énergie, ce qui, selon lui, équivaut au financement d’un deuxième NHS chaque année.

Et il a ajouté qu’il comportera également “un plan à long terme pour l’énergie propre, l’énergie verte et l’énergie bon marché” pour garantir que le Royaume-Uni ne soit plus jamais à la merci d’événements internationaux comme la guerre de la Russie en Ukraine.

S’adressant à Sky News Dimanche avec Sophy RidgeM. Hunt a signalé que le plan de soutien énergétique du gouvernement – ​​en maintenant les factures de gaz et d’électricité de tous les ménages à une moyenne annuelle de 2 500 £ pour les six mois jusqu’en avril pour un coût de 60 milliards de £ – doit être réduit une fois l’hiver terminé.

La déclaration définira des plans pour “un soutien à court terme pour les personnes qui en ont besoin, mais aussi un plan à long terme pour vraiment changer notre approche de l’énergie”, a-t-il déclaré.

Les documents soumis au Bureau de la responsabilité budgétaire indiquent que M. Hunt a l’intention de prolonger le programme de six mois supplémentaires à un coût considérablement réduit de 20 milliards de livres sterling, selon le Sunday Times.

Cela pourrait voir la garantie augmenter jusqu’à 3 100 £, coûtant au ménage moyen 600 £ supplémentaires.

M. Hunt a déclaré que son paquet de déclarations d’automne signifierait que tout le monde paierait plus d’impôts, mais s’est engagé à veiller à ce que les plus vulnérables soient protégés.

“Nous demanderons à tout le monde des sacrifices”, a-t-il déclaré à Sky News. “Mais dans une société équitable – comme nous le sommes au Royaume-Uni – il n’y a pas grand-chose que vous puissiez demander aux personnes aux revenus les plus bas.”

Il a déclaré que sa déclaration montrerait « de la compassion et du soutien pour les personnes les plus vulnérables ».

M. Hunt a insisté sur le fait que la Grande-Bretagne traverserait la période difficile à venir, déclarant à Sky: “Il va y avoir des décisions très difficiles, mais nous sommes un pays résilient et nous avons fait face à des défis beaucoup plus importants dans notre histoire.”

Le chancelier envisagerait un ensemble de 25 milliards de livres sterling de hausses d’impôts et de 35 milliards de livres sterling de réductions des dépenses publiques pour combler un vide pouvant atteindre 60 milliards de livres sterling dans les finances du gouvernement.

Il a indiqué que cela signifierait des règlements serrés pour les départements non protégés de Whitehall, et a déclaré aujourd’hui que le NHS devra également trouver des “efficacités”.

Tout en reconnaissant que les médecins et les infirmières du NHS subissent une «pression insupportable», il a ajouté: «Il y a beaucoup d’argent qui entre dans le NHS et … dans le contexte où le financement du NHS augmente, nous devons tout faire nous pouvons trouver des gains d’efficacité ».

M. Hunt a déclaré à Laura Kuenssberg de BBC1: «Les écoles, les hôpitaux, tous nos services publics doivent faire face au coût de l’inflation. Ce qu’ils verront, c’est un gouvernement qui a un plan pour s’attaquer à la cause profonde de ces pressions… qui sont les factures qui augmentent, la facture d’électricité qui augmente, la facture de gaz qui augmente.

«Ce que nous devons faire, c’est une combinaison de soutien à court terme pour les personnes en difficulté – et absolument les écoles et les services publics sont dans cette catégorie – mais aussi un plan qui dit:« C’est ainsi que nous allons nous en sortir ». ”

Le chancelier devrait également prolonger de deux ans le gel de quatre ans des seuils d’imposition sur le revenu, entraînant des millions de travailleurs supplémentaires vers des taux plus élevés. Des gels similaires augmenteront les factures d’assurance nationale et d’impôt sur les successions.

Et les rapports suggèrent qu’il pourrait réduire le seuil du taux le plus élevé de 45 pence de 150 000 £ à 125 000 £ et réduire de moitié l’abattement non imposable pour l’impôt sur les gains en capital afin de cibler une partie de la douleur sur les Britanniques les plus riches.

La chancelière devrait prolonger de deux ans jusqu’en 2028 la taxe exceptionnelle sur les sociétés pétrolières et gazières de la mer du Nord.

Il a dit à Kuenssberg qu’une incapacité à prendre des mesures pour rétablir l’équilibre des comptes entraînerait une montée en flèche des hypothèques.

“Si nous ne faisons rien, la Banque d’Angleterre augmentera alors les taux d’intérêt”, a déclaré M. Hunt. «Ils doivent le faire constitutionnellement. C’est leur travail de faire baisser l’inflation.

“Si nous ne les aidons pas avec ce que nous faisons en tant que gouvernement, ils devront supporter cette pression et nous verrons les taux hypothécaires augmenter, les taux d’intérêt augmenter et cela nuira aux familles à travers le pays. .

« Une économie dynamique a besoin de faibles impôts et d’une monnaie saine. Mais l’argent sain doit passer en premier, car l’inflation ronge la livre dans votre poche et la livre dans votre compte bancaire tout aussi insidieusement que les impôts.