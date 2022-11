Hausse de la nourriture, des coûts de location : le salaire vital de Kelowna fait un bond spectaculaire

La montée en flèche du coût de la nourriture et du logement est à l’origine d’une augmentation de 23,7 % du salaire décent à Kelowna, selon le rapport Living Wage Update.

Anastasia French, directrice provinciale de Living Wage for Families et co-auteure de l’étude financée par le Centre canadien de politiques alternatives, affirme que le salaire vital de Kelowna est maintenant calculé à 22,88 $ l’heure.

Ce salaire est basé sur une famille biparentale avec deux enfants et chaque parent travaillant à temps plein, et ce qu’il en coûte pour les dépenses de base telles que la nourriture, les vêtements, le logement locatif, la garde d’enfants, le transport et les petites économies pour couvrir la maladie ou les urgences. .

“Pour Kelowna, cela est basé sur une augmentation de 17% du coût de l’épicerie et des tarifs de location qui ont augmenté de plus de 20%”, a déclaré French.

“Nous nous attendions à voir une augmentation du salaire vital en raison de l’inflation, mais une augmentation (4,39 $) pour Kelowna est le pourcentage le plus élevé que nous ayons jamais vu d’une année à l’autre.”

En comparaison, Victoria a vu une augmentation jusqu’à 24,29 $, un bond de 19 % par rapport à l’année dernière, et Metro Vancouver à 24,08 $, une augmentation de 17,3 %.

Parmi les autres communautés à salaire vital, citons Golden maintenant à 25,56 $, Kamloops à 19,14 $, Prince George à 21,19 $, Grand Forks à 20,05 $ et Nanaimo à 20,49 $.

Selon French, la nourriture était autrefois le troisième coût le plus élevé pour les familles, mais elle a devancé la deuxième place en matière d’abordabilité des services de garde d’enfants après que la province a fait des investissements en 2018 qui ont réduit les frais de garde d’enfants à la charge des familles.

Alors que les solutions à la hausse des prix des aliments sont compliquées par les conditions économiques mondiales et l’impact du changement climatique sur l’agriculture, French affirme que le gouvernement peut jouer un rôle dans la résolution de la crise des taux de location.

“Il existe des contrôles pour déterminer dans quelle mesure les propriétaires peuvent augmenter les loyers des locataires d’année en année, mais les loyers d’expulsion sont un problème car si un locataire est expulsé, le loyer peut être augmenté sans limite pour le locataire suivant”, a déclaré French, ajoutant que cela rend vie plus difficile pour les mères célibataires, les Autochtones et les immigrants récents.

Elle dit que les hausses de loyer devraient être liées à l’unité plutôt qu’au locataire individuel, limitant l’augmentation de loyer annuelle au maximum de 2% actuellement autorisé, indépendamment d’un changement de locataires.

À Kelowna, dit-elle, les loyers de deux et trois chambres ont augmenté de coût à un rythme plus élevé que les studios ou les unités d’une chambre, une autre indication de la difficulté pour les familles à faible revenu de trouver un logement stable et abordable.

Elle a déclaré que les projets de logements abordables lancés par BC Housing, associés à des avantages tels que des subventions pour la garde d’enfants et le plan national de couverture dentaire proposé, peuvent rendre la vie plus abordable pour ceux qui gagnent en dessous d’un salaire décent.

Tout comme d’autres augmentations du salaire minimum, qui est maintenant de 15,65 $ l’heure.

Les Français préconisent que la collecte de plus d’impôts auprès des sociétés réalisant des bénéfices record, telles que les chaînes d’épiceries, peut compenser les coûts supplémentaires pour d’autres programmes gouvernementaux.

Le nouveau premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a également indiqué que des changements sont en cours pour ne pas permettre aux copropriétés d’empêcher légalement les parents seuls ou les couples avec enfants d’emménager dans une unité, ce qui contribue au manque d’options de logement pour les familles.

French dit que le site Web Living Wage for Families BC offre une certification et des voies sur la façon dont les employeurs peuvent être certifiés en tant qu’employeur de salaire décent.

« Il ne s’agit pas de tout faire en même temps, mais de faire les choses de façon graduelle pour pouvoir retenir des employés qui autrement sont laissés pour toujours chercher des emplois plus rémunérateurs. Chaque petit geste compte », a-t-elle déclaré.

Il y a près de 400 employeurs certifiés offrant un salaire décent dans la province.

Les employeurs du salaire vital comprennent actuellement de petites entreprises, des organisations à but non lucratif, des syndicats et des coopératives, ainsi que 14 administrations municipales, dont les villes de Burnaby, Langley, New Westminster, North Vancouver, Pitt Meadows, Port Coquitlam, Quesnel, Vancouver et Victoria.

Ces employeurs se sont engagés à verser à tous leurs employés directs et contractuels un salaire décent et exigent de leurs principaux prestataires de services qu’ils versent également un salaire décent, y compris pour les contrats de conciergerie, de sécurité et de restauration.

