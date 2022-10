Hausse de 75 points de base attendue mais TLTRO et QT sur la table

“La BCE augmentera probablement ses trois taux directeurs de 75 points de base et suggère qu’elle ira plus loin lors de ses prochaines réunions politiques sans donner d’indications claires sur la taille et le nombre d’étapes à venir”, a déclaré Holger Schmieding, économiste en chef chez Berenberg. , a déclaré mardi dans une note.

Dans ce contexte, la BCE est largement perçue comme relevant ses taux de 75 points de base plus tard cette semaine. Il s’agirait de la deuxième hausse massive consécutive et de la troisième augmentation cette année.

Hormis les taux, il y a deux questions dans l’esprit des acteurs du marché auxquelles il faut répondre : quand la BCE commencera-t-elle à dénouer son bilan, dans un processus connu sous le nom de resserrement quantitatif, et qu’adviendra-t-il des conditions de prêt pour les banques dans un avenir proche. La BCE a entrepris des années d’assouplissement quantitatif, où elle achète des actifs comme des obligations d’État pour simuler la demande, à la suite de la crise de l’euro de 2011 et de l’épidémie de Covid-19 en 2020.

Mais peut-être que la plus grande incertitude à ce stade est de savoir si les conditions de prêt vont changer pour les banques européennes.

“Nous pensons que jeudi [the ECB] dévoilera une décision sur le TLTRO, soit sa rémunération, soit son coût. Nous pensons que la nouvelle mesure n’entrera en vigueur qu’en décembre”, a déclaré De Courcel.

Les opérations de refinancement à plus long terme ciblées, ou TLTRO, sont un outil qui offre aux banques européennes des conditions d’emprunt attrayantes, ce qui, espérons-le, incitera davantage ces institutions à prêter à l’économie réelle.

Étant donné que la BCE a augmenté ses taux plus rapidement que prévu initialement par la banque centrale, les prêteurs européens bénéficient des taux de prêt attractifs via les TLTRO tout en gagnant plus d’argent grâce aux taux d’intérêt plus élevés.

“L’optique est mauvaise dans un contexte de choc historique sur les revenus des ménages, et la pression politique ne peut être ignorée”, a déclaré Ducrozet.

La euro s’échangeait légèrement plus haut contre le dollar américain mercredi à 0,997 $. La faiblesse de la monnaie commune a été une préoccupation pour la banque centrale bien qu’elle déclare à plusieurs reprises qu’elle ne cible pas le taux de change.