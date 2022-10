Hausse de 500 £ des versements hypothécaires à venir en raison du budget, prévient le parti travailliste

Sir Keir Starmer a appelé Liz Truss et le chancelier Kwasi Kwarteng à annuler leur mini-budget “kamikaze” alors qu’il avertissait les familles de faire face à des augmentations de prêts hypothécaires “alléchantes”.

Un acheteur britannique moyen sortant d’un prêt hypothécaire fixe de deux ans pourrait connaître une hausse mensuelle de 498 £ si les taux d’intérêt atteignaient 6%, selon l’analyse du travail.

L’opposition a fait des estimations basées sur l’hypothèse qu’un propriétaire a une durée d’hypothèque de 20 ans et qu’il paie entre 5 et 6% de taux d’intérêt une fois que sa solution de deux ans se termine au troisième trimestre de 2022.

Ceux de Londres seraient les plus touchés, les estimations du Labour plaçant l’augmentation mensuelle entre 689 £ et 915 £, tandis que le parti suggère que les propriétaires du nord-est connaîtraient une augmentation prévue entre 247 £ et 327 £.

“Directement à cause du mini-budget du gouvernement, les versements hypothécaires vont augmenter”, a déclaré Sir Keir à BBC Radio Lincolnshire. “A cause de l’action kamikaze il y a deux semaines, [people] vont maintenant devoir payer des centaines de livres de plus.

Sir Keir a ajouté: «Cela ne peut être ni juste ni juste. C’est pourquoi nous disons, Dieu, vous n’avez qu’à inverser le mini-budget. Il a ensuite déclaré à BBC Sheffield que la Grande-Bretagne « réclamait une fête pour adultes ».

Cela survient alors que M. Kwarteng se prépare jeudi aux patrons des banques de grande rue pour discuter de l’impact des turbulences économiques sur le marché hypothécaire.

La Banque d’Angleterre devrait intervenir avec une nouvelle hausse des taux d’intérêt dans les semaines à venir, à la suite du mini-budget radical, dans le but de lutter contre l’inflation et de calmer les turbulences du marché.

Mais une telle décision ne ferait qu’ajouter une pression supplémentaire sur les propriétaires arrivant à la fin des accords à taux fixe et sur les primo-accédants. Mercredi, le prêt hypothécaire moyen à taux fixe de deux ans sur le marché a atteint 6 % pour la première fois depuis 2008.

Mme Truss et M. Kwarteng ont été critiqués ces derniers jours pour les turbulences du marché qui ont éclaté après un ensemble de 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées parallèlement à l’engagement de plafonner les factures d’énergie pour les deux prochaines années.

Le chancelier a par la suite abandonné son intention d’abolir le taux d’imposition de 45 pence sur les revenus supérieurs à 150 000 £, bien qu’il reste attaché au reste de son mini-budget.

“Ces augmentations alléchantes des prêts hypothécaires feront passer des nuits blanches aux propriétaires à travers le pays – et le gouvernement conservateur est entièrement à blâmer”, a déclaré Sir Keir – a accusé Mme Truss et M. Kwarteng de “crash” de l’économie.

Il a ajouté: «Le Premier ministre doit annuler son budget kamikaze, y compris son cadeau d’impôt sur les sociétés totalement non financé de 17 milliards de livres sterling aux plus grandes entreprises. Le fardeau de l’économie fantaisiste des conservateurs ne devrait pas incomber aux travailleurs.

Pour toutes les tailles de dépôt, un correctif typique sur deux ans s’élevait à 6,07% mercredi, contre 5,97% mardi, a déclaré Moneyfacts.co.uk.

En décembre de l’année dernière, le taux moyen sur deux ans était de 2,34 %. Sur la base d’une personne ayant une hypothèque de 200 000 £ remboursée sur 25 ans, ses paiements mensuels moyens à ce taux auraient pu être de 881,20 £, a calculé Moneyfacts.

Mais sur la base des taux moyens actuels, ils pourraient devoir payer 1 297,17 £ par mois, soit une différence de près de 416 £ ou près de 5 000 £ par an.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Il existe une série de facteurs affectant les taux hypothécaires et les taux d’intérêt, qui ont augmenté à l’échelle internationale en réponse aux tendances mondiales, notamment l’invasion illégale de l’Ukraine par Poutine.

“Le gouvernement fait ce qu’il peut pour soutenir les personnes dont les coûts augmentent – notre garantie de prix de l’énergie permettra d’économiser environ 1 000 £ par an au ménage type et nous versons des paiements de 1 200 £ aux huit millions de familles les plus vulnérables”, a déclaré le porte-parole.

“Ce soutien s’ajoute au plan de croissance du chancelier, qui a avancé la réduction du taux de base de l’impôt sur le revenu et annulé la hausse de l’assurance nationale, remettant en moyenne des centaines de livres dans les poches des travailleurs.”