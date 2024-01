Hauser & Wirth ouvre une nouvelle galerie à Hong Kong avec l’exposition Zhang Enli – ARTnews.com

Avec l’aimable autorisation de Hauser & Wirth.

Malgré les récentes spéculations sur le déclin de la primauté de Hong Kong en tant qu’acteur majeur dans le monde de l’art au cours des dernières années, principalement en raison des protestations politiques nationales et des restrictions liées au Covid-19, les mégagaleries et les maisons de ventes aux enchères mondiales continuent de mettre la main sur la ville.

Cette semaine, Hauser & Wirth a ouvert une nouvelle galerie au niveau de la rue dans le quartier central des affaires de Hong Kong avec une exposition inaugurale présentant de superbes nouvelles œuvres de l’artiste chinois Zhang Enli.

La galerie de premier ordre, qui a ouvert ses portes dans la ville en 2018, a déménagé plus loin, passant de ses locaux d’origine aux 15e et 16e étages du célèbre groupe de galeries d’art du H Queen’s à un espace de 10 000 pieds carrés sur trois étages. espace conçu par Selldorf Architects au 8 Queen’s Road Central, à la jonction de la route principale avec l’historique Ice House Street et Duddell Street.

Le nouvel espace de la galerie est définitivement un spectacle à voir même pour les piétons, avec les peintures gestuelles aux couleurs incandescentes d’Enli exposées dans tout le rez-de-chaussée. Les œuvres ont été spécifiquement choisies pour l’exposition afin de refléter la progression de l’artiste vers un travail du pinceau plus lâche et plus libéré qui a été une caractéristique de sa pratique ces derniers temps.

“Nous avons délibérément recherché un espace qui maximise l’exposition au public grâce à un accès au rez-de-chaussée, de sorte que la galerie soit accueillante pour le public très engagé dans l’art de la ville”, a déclaré le président de Hauser & Wirth, Iwan Wirth. ARTactualités pendant la semaine d’ouverture de la galerie. “L’emplacement à Hong Kong a été très soigneusement sélectionné et est idéal car il nous permet de rester étroitement liés à la communauté des galeries et des institutions de Central.”

Les galeries situées au niveau de la rue à proximité incluent la WOAW Gallery, l’Opera Gallery et Lévy Gorvy Dayan, ainsi que David Zwirner et Tang Contemporary Art, qui disposaient également auparavant d’espaces dans le bâtiment H Queen’s.

La tendance aux galeries situées au niveau de la rue est récente, car de tels biens immobiliers de premier ordre ont toujours été rares pour les galeries commerciales d’art à Hong Kong. “Avoir un espace de galerie d’art au niveau de la rue – en particulier à l’échelle des nouveaux locaux de Hauser & Wirth – est quelque chose que la plupart des autres centres d’art internationaux tiennent pour acquis, mais c’est un gros problème à Hong Kong”, a déclaré Rosanna Herries, une résidente basée à Hong Kong. consultant en communications culturelles qui a assisté à l’ouverture bondée de la galerie mercredi. “Pour le public amateur d’art de la ville, il est passionnant d’avoir une galerie avec une programmation d’expositions aussi sophistiquée et qui s’engage si fermement en faveur de l’accessibilité et de la visibilité de ses artistes.”

La réception d’ouverture de l’exposition de Zhang Enli dans le nouveau site Hauser & Wirth de Hong Kong. Avec l’aimable autorisation de Hauser & Wirth

Pourtant, la question reste de savoir pourquoi Hong Kong maintenant? En plus d’élargir leurs équipes respectives en Asie, Christie’s déménagera son siège social pour l’Asie-Pacifique dans un espace de 50 000 pieds carrés sur quatre étages dans le bâtiment Henderson, dans le quartier central, plus tard cette année ; Phillips a emménagé dans de nouveaux locaux agrandis à côté du nouveau musée M+ dans le quartier culturel de West Kowloon en mars 2023, coïncidant avec le premier Art Basel Hong Kong sans restrictions de voyage ; et Sotheby’s déménagera également bientôt dans le tout nouveau Six Pacific Place à Admiralty, à une courte distance de l’espace d’exposition ouvert toute l’année récemment annoncé par la maison de ventes.

Toute cette activité est particulièrement curieuse compte tenu du lancement de nouvelles foires à Séoul et à Tokyo et du mouvement des richesses pendant la pandémie qui a semblé renforcer temporairement le statut de Singapour en tant que capitale artistique montante par rapport à Hong Kong. Il est intéressant de noter que Hauser & Wirth n’a jusqu’à présent pas participé à la foire d’art internationale relativement naissante de Singapour, ART SG, dont la deuxième édition a eu lieu la semaine précédant l’ouverture de la dernière galerie d’Hauser & Wirth.

Pour Elaine Kwok, associée directrice de la galerie pour l’Asie, l’histoire de Hong Kong en tant que scène artistique florissante est un attrait évident : « La scène artistique florissante de Hong Kong attire depuis longtemps des artistes, des collectionneurs, des conservateurs et des passionnés du monde entier. Il s’agit d’un pôle artistique et culturel établi et dynamique, cette relocalisation réaffirme donc notre engagement non seulement à Hong Kong mais également envers la région dans son ensemble.

Elle a ajouté : « Nous sommes très positifs à l’égard de l’Asie. Hauser & Wirth a été actif dans la région pendant des décennies avant d’ouvrir notre premier espace à Hong Kong en 2018, et nous attendons avec impatience de nombreuses années supplémentaires d’engagement et de croissance à venir.

Le nouveau site Hauser & Wirth à Hong Kong. Avec l’aimable autorisation de Hauser & Wirth

Lawrence Van Hagen, qui a fondé sa société de conseil en art LVH Art en 2016 et travaille avec des clients à Paris, Londres et Hong Kong, a souligné la scène commerciale très dynamique des galeries d’art de la ville, surtout depuis sa réouverture aux visiteurs internationaux en mars dernier.

“La scène des galeries d’art de Hong Kong est très orientée vers la constitution de collections d’acheteurs à Hong Kong et dans les régions environnantes”, a déclaré Van Hagen. ARTactualités. « Notamment, à Hong Kong, il n’y a pas de frais d’importation sur l’art et il est facile d’expédier des œuvres vers et depuis la ville, ce qui crée une atmosphère très compétitive pour les collectionneurs qui achètent et pour les galeries qui exposent. »

Kwok a déclaré que « les clients de la galerie qui sont actifs ici viennent non seulement de Hong Kong et de toute l’Asie, mais aussi de plus loin, en particulier lors du moment annuel Art Basel Hong Kong ».

Bien qu’Enli ait été le premier artiste asiatique à rejoindre la liste de Hauser & Wirth, en 2006, la galerie n’a jamais organisé d’exposition pour lui en Asie, bien qu’il ait été largement exposé dans ses espaces de New York, Londres, Zurich et Somerset, Angleterre. Il a également réalisé plusieurs expositions de musées de grande envergure en Chine continentale, notamment au Long Museum, aujourd’hui disparu, au He Art Museum et à la Power Station of Art Shanghai.

“Nous attendions simplement le moment idéal pour exposer son travail dans le cadre d’une exposition fantastique à Hong Kong”, a déclaré Wirth. « L’inauguration d’un nouvel espace ici – une étape importante pour nous en Asie – nous a semblé l’opportunité idéale. »