Hauser & Wirth New York : Cindy Sherman

« Quand je tourne, j’essaie d’arriver à un point où je ne me reconnais plus. C’est souvent de cela dont il s’agit.—Cindy Sherman

Le 18 janvier 2024, l’éminent artiste américain Cindy Sherman dévoilera sa dernière œuvre pour la première fois aux États-Unis à Hauser & WirthL’emplacement de Wooster Street à New York. L’exposition présente environ 30 nouvelles œuvres et marque le retour de Sherman dans le quartier historique de SoHo où, à la fin des années 1970, elle a présenté ses désormais emblématiques Untitled Film Stills à l’artiste à but non lucratif Space, lançant une carrière qui l’a établie comme l’une des artistes les plus reconnus et influents de notre époque. Le travail novateur de Sherman explore les thèmes de la représentation et de l’identité dans les médias contemporains depuis plus de quatre décennies. Depuis le début des années 2000, elle construit des personnages en utilisant la manipulation numérique, méditant sur le sentiment de soi de plus en plus fracturé dans la société du 21e siècle et poursuivant une exploration artistique qui résume de manière unique son œuvre depuis le début de sa carrière.

Dans ces dernières œuvres, Sherman a collé divers éléments de son propre visage pour construire des personnages entièrement nouveaux, en utilisant la manipulation numérique pour souligner les détails superposés et souligner la malléabilité de soi. Elle a supprimé le contexte extérieur, évitant toute mise en scène, pour se concentrer entièrement sur les détails du visage et de la tête. Ici, elle combine une technique de collage numérique qui incorpore des photographies en noir et blanc et en couleur avec des méthodes de transformation plus traditionnelles, comme le maquillage, les perruques et les costumes, pour créer un groupe de portraits troublants de femmes qui rient, grimacent, sourient et grimacent. chez le spectateur.

Pour créer ces figures fragmentées, Sherman a photographié des sections isolées de son propre visage (yeux, nez, lèvres, peau, cheveux, oreilles), puis les a coupées, collées et déformées sur une image fondamentale, construisant, déconstruisant puis reconstruisant une image entièrement nouvelle. affronter. Dans le double rôle de photographe et de modèle, Sherman continue de bouleverser la dynamique typique entre l’artiste et le sujet. Ainsi, même si toutes les images sont des composites du visage de l’artiste, elles se lisent comme des portraits classiques. Et, malgré leurs couches, les œuvres finales de Sherman donnent une véritable impression de différents « modèles » individuels. Bien recadrées, avec des cadres pleins de cheveux et des expressions déformées, les femmes fabriquées par Sherman perturbent les binaires regard voyeur et sujet-objet associés aux traditions de longue date du portrait.

À l’instar de l’utilisation de prothèses par Sherman, la manipulation numérique au cœur de cette nouvelle série exagère la tension entre identité et artifice. Cet effet est accentué dans des œuvres telles que « Untitled #632 » (2010/2023) et « Untitled #654 » (2023), où Sherman combine à la fois des sections noires et blanches et colorées du visage, soulignant la présence de la main de l’artiste et perturbant toute perception de la réalité, tout en rappelant les œuvres colorées et découpées à la main qu’elle a réalisées dans les années 1970. En employant cette technique de superposition, Sherman crée un site de multiplicité, attirant notre attention sur le fait que l’identité est un concept humain complexe et souvent construit qu’il est impossible de capturer dans une seule image.

À propos de l’artiste

Née en 1954 à Glen Ridge NJ, Cindy Sherman vit et travaille à New York NY. Son travail révolutionnaire interroge les thèmes autour de la représentation et de l’identité dans les médias contemporains depuis plus de quatre décennies. Devenue célèbre à la fin des années 1970 avec le groupe Pictures Generation, aux côtés d’artistes tels que Sherrie Levine, Richard Prince et Louise Lawler, Sherman s’est d’abord tournée vers la photographie au Buffalo State College, où elle a étudié l’art au début des années 1970. En 1977, peu de temps après avoir déménagé à New York, elle a commencé sa série de Untitled Film Stills, acclamée par la critique.

Sherman a continué à canaliser et à reconstruire des personnages familiers connus de la psyché collective, souvent de manière troublante, et vers le milieu et la fin des années 1980, le langage visuel de l’artiste a commencé à explorer les aspects les plus grotesques de l’humanité à travers le prisme de l’horreur et de l’abject, comme vu dans des œuvres telles que Fairy Tales (1985) et Disasters (1986-89). Ces images très viscérales ont vu l’artiste introduire des prothèses et des mannequins visibles dans son travail, qui seront ensuite utilisés dans des séries telles que Sex Pictures (1992) pour ajouter aux niveaux d’artifice de ses identités féminines construites. Tout comme l’utilisation par Sherman des costumes, des perruques et du maquillage, leur application restait souvent exposée. Ses célèbres Portraits d’Histoire, commencés en 1988, utilisaient ces effets théâtraux pour briser, plutôt que maintenir, tout sentiment d’illusion. Depuis le début des années 2000, Sherman utilise la technologie numérique pour manipuler davantage ses personnages.

Pour la série Clown (2003) de l’artiste, elle a ajouté des décors psychédéliques à la fois ludiques et menaçants, explorant la disparité entre la personnalité extérieure et la psychologie intérieure de son sujet. Dans ses Society Portraits (2008), l’artiste a utilisé un écran vert pour créer des environnements grandioses pour les femmes des échelons supérieurs de la société. Ces arrière-plans CGI ajoutent au charme apparent des femmes représentées par Sherman, fortement maquillées et absorbées par le statut sociétal face au vieillissement. Dans sa série de peintures murales de 2010 (installées pour sa rétrospective du MoMA en 2012), Sherman présente plusieurs personnages différents sur un fond informatisé avec des perruques mal ajustées, des robes médiévales et sans maquillage, utilisant plutôt Photoshop pour modifier les traits de son visage.

Dans sa série Flappers de 2016, le spectateur est confronté à la vulnérabilité du processus de vieillissement des starlettes hollywoodiennes des années 1920, qui posent dans la tenue glamour de leur apogée avec un maquillage exagéré. En 2017, Sherman a commencé à utiliser Instagram pour télécharger des portraits utilisant plusieurs applications de modification du visage, transformant l’artiste en une pléthore de protagonistes dans des décors kaléidoscopiques. Désorientantes et étranges, les publications mettent en évidence la nature dissociative d’Instagram de la réalité.

Cindy Sherman

18 janvier – 16 mars 2024

Hauser & Wirth

134, rue Wooster

New York, New York 10012

www.hauserwirth.com