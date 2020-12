EAST LANSING, Michigan: Joey Hauser a réalisé un sommet en carrière de 24 points et a attrapé 10 rebonds, menant le 8e Michigan State à une victoire de 79-61 contre l’ouest du Michigan dimanche soir.

Les Spartans (5-0) sont apparus à domicile juste avant un deuxième match consécutif après avoir battu le No. 6 Duke avec un effort inspiré sur la route. Ils n’avaient que deux points d’avance sur les Broncos à la mi-temps (0-2) et avaient plus de six minutes de retard dans le match.

Hauser, qui a fait un sommet en carrière avec six 3 points sur 10 essais, a aidé à chasser l’État du Michigan avec une course de 19-6 qui a été couronnée par son tir juste à l’intérieur du logo de l’école.

Western Michigan a joué pour la première fois depuis le 25 novembre, quand il a perdu quatre points contre Butler, est revenu dans la ligue après le calendrier et avait une équipe différente. COVID-19[feminine des problèmes.

Michigan State, qui a à peine battu Detroit 83-76 vendredi soir, a été lent au début. Le départ peut avoir été retardé en raison du fait qu’Aaron Henry a été contraint de quitter le banc pour être en retard pour une réunion d’équipe.

Henry a terminé avec 12 points et cinq passes, tandis que Rocket Watts a récolté 10 points et six passes.

Les Spartiates avaient 39-35 d’avance à la mi-temps et n’ont construit un lien que tard dans le match.

Western Michigan avait annulé ses deux matchs précédents en raison de coronavirus problèmes à Trine et Notre-Dame à la suite d’une épidémie mineure au sein du programme Broncos.

GRANDE PHOTO

Western Michigan: L’entraîneur de première année Clayton Bates peut être fier de la performance de son équipe après avoir été absent pendant plus de 10 jours et affronté l’une des meilleures équipes du pays.

Michigan State: L’équipe profonde et talentueuse joue bien en morceaux et parfois très mal, une préoccupation pour l’entraîneur Tom Izzo.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

Les Spartiates devraient remonter dans le Top 25 lundi après avoir remporté trois matchs, dont le n ° 6 Duke.

SUIVANTE

Michigan occidental: accueille le Adrian College, une école de division III, le lundi soir.

Michigan State: joue le n ° 15 en Virginie mercredi soir, faisant correspondre Hauser avec son frère Sam, également décédé de Marquette.

