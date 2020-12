CHARLOTTESVILLE, Virginie: Sam Hauser a marqué six de ses 18 points en prolongation et la n ° 15 Virginia a évité une deuxième contrariété par un ennemi désordonné et non-conférence et s’est tenue à battre Kent State 71-64 vendredi soir.

Hauser a marqué les cinq premières prolongations alors que les Cavaliers ont gardé les Golden Flashes jusqu’à la dernière minute. Jay Huff a également terminé avec 18 points et a récolté 11 rebonds pour Virginia (3-1), qui a perdu 61-60 contre San Francisco à son deuxième match cette saison.

Mike Nuga a marqué 20 points, Danny Pippen 13 et Justyn Hamilton 12 pour Kent State (1-1). La troisième tentative de Pippen depuis une distance de trois points a été lancée à travers le filet au buzzer pour forcer les prolongations.

Les Cavaliers ont ouvert leur plus grosse avance à 33-24 au début de la seconde période, mais les Golden Flashes ont commencé à prendre des tirs et ont rapidement comblé l’écart.

Hamilton a marqué deux fois dans une course de 9-2 qui a tiré Kent State à moins de 35-33, et un 3 points de Nuga et un panier de Pippen ont donné aux Golden Flashes leur première avance depuis la première minute à 38-37. La tête a fait des allers-retours le reste du temps, et aucune des deux équipes n’a mené à la prolongation par plus de quatre.

GRANDE PHOTO

Kent State: Les Golden Flashes ont été animés dans leur royaume bancaire, surtout après avoir pris 10 de leurs 15 premiers tirs en seconde période et inversé la tête avec les Cavaliers. Ils ont joué leur deuxième match après le report de leur premier match contre Purdue Fort Wayne.

Virginie: La ligne de défense des Cavaliers est l’une des plus stables au niveau national depuis plusieurs années, mais l’équipe de cette année a une façon de vivre selon les normes de Tony Bennett. C’est un système compliqué à maîtriser pour les nouveaux joueurs Trey Murphy III et Reece Beekman.

SUIVANTE

Les Golden Flashes joueront mercredi soir prochain à Detroit Mercy.

La Virginie est à la maison au n ° 8 Michigan State dans le Big Ten / ACC Challenge mercredi soir prochain.

___

Plus de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/Collegebasketball et https://twitter.com/AP_Top25