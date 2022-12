Hatton’s Grace Hurdle: Honeysuckle battu pour la première fois alors que Teahupoo remporte la couronne de Fairyhouse pour Gordon Elliott | Nouvelles de la course

Teahupoo a provoqué un choc dans le Grace Hurdle du Bar One Racing Hatton alors que la course sans défaite de Honeysuckle s’est terminée à Fairyhouse.

La jument d’Henry De Bromhead a commencé sa saison en remportant ce concours au cours de chacune des trois dernières années et est allée au poste en cherchant à créer l’histoire en devenant la première quadruple gagnante de l’obstacle de première année.

Commençant ce qui sera probablement sa dernière saison à l’entraînement, tout semblait se dérouler comme prévu pour la fillette de huit ans et sa complice toujours présente Rachael Blackmore lorsqu’ils se sont dirigés vers les deux premiers de chez eux.

Mais Klassical Dream et Teahupoo de Willie Mullins étaient à distance de frappe lors du dernier vol, et c’est le tir 20/1 de Gordon Elliott qui a le plus réussi dans les phases finales pour l’emporter sur la ligne.

De Bromhead a déclaré: “C’est une course de chevaux et malheureusement elle a été battue et c’est tout. Nous avons couru avec elle pendant si longtemps et nous y voilà. Ils vont se faire battre un jour. Elle a été incroyable et fair-play au vainqueur.”

Teahupoo avait été largement battu par Honeysuckle à Cheltenham et à Punchestown la saison dernière, mais Elliott a estimé que les conditions avaient peut-être été contre sa charge à ces occasions, le terrain mou de Fairyhouse étant bien mieux adapté.

Il a déclaré: “Il était très bon l’année dernière sur un sol meuble et nous l’avons couru plusieurs fois sur un bon terrain, ce qui était probablement une erreur, mais nous apprenons encore à connaître le cheval. Jack lui a fait une merveilleuse promenade. Il a tout laissé arriver devant lui et il n’y a qu’un seul poteau gagnant.”

Image:

Teahupoo et Jack Kennedy (à droite) remportent le Grace Hurdle de Bar One Racing Hatton de Klassical Dream (au centre) et Honeysuckle (à gauche)





“Je pensais que la jument était imbattable”

Le propriétaire de Teahupoo, Brian Acheson, a admis avoir des sentiments mitigés lors de la victoire.

Il a déclaré: “C’était inattendu. Je suis venu ici en voulant que Honey continue de gagner et si nous terminions deuxième, c’était génial.

“Nous avons une association si étroite avec Kenny (Alexander, le propriétaire de Honeysuckle) et Henry. Je suis vraiment sous le choc. Je pensais que la jument était imbattable – ça va me frapper ce soir. Il y a une pointe de tristesse que la course soit terminée. J’espère juste qu’elle reviendra et battra Constitution Hill (à Cheltenham) !”

Honeysuckle est maintenant un coup de 8/1 avec Coral pour remporter une troisième victoire de Champion Hurdle à Cheltenham en mars, avec Constitution Hill de Nicky Henderson réduit à 2/7 de 4-7 pour le clou du Festival. Betfair offre 5/1 sur la chance de Honeysuckle dans le Mares’ Hurdle, une course qu’elle a remportée en 2020.

Mighty Potter donne à Elliott un septième titre de Drinmore

Puissant potier a fait une déclaration dans le Bar One Racing Drinmore Novice Chase à Fairyhouse pour donner à Elliott sa septième victoire dans la course.

Double vainqueur de la première année sur les haies la saison dernière, il a ajouté son troisième prix au sommet de la table et le premier sur les clôtures lors de l’atterrissage de la première année de deux milles et demi par quatre longueurs et demie confortables.

L’un des deux dans la course pour le dresseur le plus titré du concours, Mighty Potter a toujours été à la hauteur du rythme entre les mains de Jack Kennedy et a produit une ronde d’exhibition de galop et de saut.

Image:

Mighty Potter et Jack Kennedy remportent le Bar One Racing Drinmore Novice Steeplechase





Kennedy semblait avoir encore beaucoup de chevaux sous lui lorsqu’il était brièvement pressé par Gaillard Du Mesnil dans la ligne droite, mais avait finalement trop de vitesses pour son rival plus expérimenté après le dernier, se précipitant pour une victoire impressionnante.

Elliott, qui a remporté la course avec Envoi Allen (2020), Delta Work (2018) et son héros de la Gold Cup Don Cossack (2013) dans le passé, a vu Three Stripe Life arrêté suite à une erreur de Davy Russell.

Mais toute l’attention à Cullentra House sera sur le vainqueur, qui a été réduit à 5/1 de 10s avec Coral pour la poursuite des novices de Turners au Festival de Cheltenham.