Hatton’s Grace Hurdle: Henry de Bromhead construit Honeysuckle avant le retour de Fairyhouse | Nouvelles de la course

Henry de Bromhead continuera de se concentrer sur Honeysuckle alors qu’il prépare sa jument invaincue à se battre pour un quatrième succès sans précédent dans le Bar One Hatton’s Grace Hurdle à Fairyhouse.

Il y a eu beaucoup de discussions autour des mérites relatifs de la double gagnante du Champion Hurdle et du principal prétendant à son trône, l’impressionnant vainqueur suprême Constitution Hill, depuis le Festival de Cheltenham en mars.

On a beaucoup parlé des temps comparatifs de la victoire de 22 longueurs de Constitution Hill sur le verdict de trois longueurs et demie de Jonbon et Honeysuckle sur Epatante, le novice rentrant à la maison six secondes plus vite dans une course avec un rythme plus rapide plus tôt.

Image:

Honeysuckle, monté par la jockey Rachael Blackmore, remporte le Paddy Power Champion Hurdle





Constitution Hill dirige le marché Champion Hurdle et, interrogé sur le point de vue de Willie Mullins selon lequel Honeysuckle est trop cher, De Bromhead a déclaré: “Je ne sais pas, je ne suis pas un parieur, ce n’est pas à moi de commenter.

“De toute évidence, vous pouvez voir pourquoi les gens soutiendraient Constitution Hill car il était si impressionnant et ses temps et toutes les différentes choses sur lesquelles nous évaluons différentes courses, vous pouvez le comprendre.

“Mais je suppose que d’un autre côté, elle a été là, a tout fait et a résisté à l’épreuve du temps.

“[Time] est un facteur très important pour les gens. Je n’en sais probablement pas assez à ce sujet, je suppose que cela doit être un facteur et une jauge, mais je suppose que plus ils vont vite pour Honey, mieux elle est aussi.

“Si vous pensez au Hatton’s Grace l’année dernière, quand elle l’a fait gagner à environ un demi-mile de chez lui, ils avaient fait un galop féroce, donc plus ils iront vite, plus cela lui conviendra.

“Elle semble juste capable de le faire, quoi qu’il arrive – peu importe le terrain, le trajet, le rythme, elle semble toujours le faire. C’est comme ça que je le verrais.

“Tout ce que nous pouvons faire, c’est continuer à essayer de l’avoir aussi bien que possible, essayer de battre qui nous pouvons et si quelqu’un peut nous battre, fair-play avec eux. Nous avons eu quelques tours avec elle.

“Chacun a droit à son opinion, tout ce que nous pouvons faire, c’est continuer à l’amener là-bas du mieux que nous pouvons.”

Image:

Honeysuckle et Blackmore après avoir remporté le Champion Hurdle l’année dernière





Honeysuckle a égalé Limestone Lad, Solerina et Apple’s Jade en enregistrant son tour du chapeau dans le Hatton’s Grace l’année dernière, battant Ronald Pump de huit longueurs après avoir été obligé de se battre pour une victoire en demi-longueur par ce même cheval en 2020.

De Bromhead rapporte que sa star est en pleine forme pour ses fiançailles du 4 décembre, mais admet que le test décisif aura lieu le jour de la course alors que la jument vise une 17e victoire consécutive dans ce qui devrait être sa dernière saison.

Il a dit: “Rachael [has] l’a scolarisée, elle était brillante et elle a l’air vraiment bien, son travail est bon. Elle a encore une sorte de plus gros morceau à faire, puis le Hatton’s Grace.

“Chez moi, je ne les pousserais pas à ça [level] que je pourrais te dire [whether they are in similar form to last year], je verrai ça dans la journée. Vous n’allez pas vraiment les pousser à cette limite, ces bons chevaux, à la maison.

“Nous sommes sur ce même programme [as last year].”

Avec un palmarès parfait qui comprend déjà 12 victoires en première année, De Bromhead pense que Honeysuckle est déjà assurée de son statut comme l’une des plus grandes – indépendamment de ce qu’elle réalise ce terme.

Il a ajouté: “Je pense qu’elle devrait [go down as one of the greats]juste pour ce qu’elle a déjà fait, je pense qu’elle a droit.”