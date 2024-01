Hattie’s Toyland arrive dans le quartier des divertissements de Trussville ce printemps

Par Crystal McGough, rédactrice

TRUSSVILLE – Lorsque la famille Philpot est revenue chez elle en Alabama en février 2020, après avoir passé des années à servir dans le ministère en Virginie, elle était enthousiasmée par l’opportunité d’élever sa famille grandissante à Trussville. Taylor et Kelsee Philpot attendaient à l’époque le quatrième bébé, une fille nommée Hattie Ruth. Cependant, peu de temps après s’être installés, les Philpots reçurent des nouvelles dévastatrices.

“Littéralement, la semaine où nous sommes arrivés ici en février 2020, j’ai découvert que notre fille allait être mort-née”, a déclaré Kelsee.

Hattie Ruth Philpot est mort-née le 9 mars 2020, une semaine avant la fin de la pandémie nationale.

“Nous avons été en quelque sorte obligés de rester assis dans notre chagrin”, a déclaré Kelsee. «Je pense que Covid nous a vraiment permis de nous asseoir avec la douleur et de la gérer, alors que nous essayons d’avancer trop vite.»

Au cours des jours et des mois qui ont suivi le chagrin et l’isolement induit par la pandémie, Kelsee a rêvé de posséder un magasin de jouets. Ce rêve a planté une nouvelle graine dans son cœur.

“J’avais vu des familles honorer leurs enfants de tant de manières différentes, et rien ne semblait normal, mais je voulais lui rendre hommage d’une manière ou d’une autre”, a-t-elle déclaré. “Alors, quand j’ai rêvé d’un magasin de jouets, j’ai pensé que ce serait si gentil que nos enfants en fassent partie, que nous en fassions partie.”

À l’époque, les Philpot étaient retournés dans leur ville natale et avaient le sentiment que la perte tragique de leur fille était désormais ce qui les définissait dans leur communauté.

À l’automne 2023, cependant, Kelsee parlait avec un ami proche qui possède une entreprise dans le quartier des divertissements de Trussville. Cet ami a mentionné à Kelsee qu’un propriétaire foncier du TED était intéressé à ouvrir un magasin de jouets dans la région. Après cela, la graine bien nommée « Hattie’s Toyland » a rapidement commencé à devenir une réalité.

“J’avais l’impression que lorsque nous sommes arrivés ici à Trussville, nous étions en quelque sorte connus par (notre perte) – cela s’est produit la semaine où nous sommes arrivés ici et la nouvelle a circulé rapidement”, a déclaré Kelsee. «Donc, j’ai hâte que tout le monde voie cette version de l’histoire et voie quelque chose de joyeux. C’est également une bonne chose pour nos enfants de voir cela. Que vous pouvez traverser des choses difficiles, mais qu’elles ne doivent pas nécessairement vous définir. Il peut en sortir de belles choses, et je pense que ce magasin est un moyen pour nous d’y parvenir.

Taylor et Kelsee ont signé le bail d’un immeuble d’angle en face de Cookie Dough Magic en décembre 2023. Il y a encore beaucoup de travail à faire avant que le magasin ne soit prêt, mais les Philpots espèrent ouvrir Hattie’s Toyland en avril ou mai de cette année. . Kelsee a déclaré que des personnes l’avaient déjà contactée, partageant leurs propres pertes et exprimant leur enthousiasme à l’idée de pouvoir honorer leurs propres enfants en faisant du shopping chez Hattie’s Toyland.

“Lorsque vous traversez des choses difficiles et que beaucoup de gens vous regardent et voient, vous êtes vulnérable”, a-t-elle déclaré. « Je crois donc que peut-être les gens auront le courage de venir et d’avoir des conversations qu’ils n’auraient pas dans une entreprise typique. Et je suis également ravi d’offrir des ressources aux enfants dans le magasin et aux parents qui accompagnent leurs enfants dans le deuil, la perte, la santé mentale, des choses comme ça. J’ai d’excellents livres que je suis ravi de proposer à ce sujet parce que je sais que cela a été vraiment utile pour nos enfants. Ensuite, nous aurons également d’autres ressources comme des activités de pleine conscience pour les enfants. Nous allons proposer des options sensorielles aux enfants qui pourraient en bénéficier. Je suis donc ravi d’offrir certaines choses pour aider les familles à traverser des moments difficiles.

En plus de vos jouets standards comme les Lego, les Barbies et les animaux en peluche, Hattie’s Toyland proposera une gamme d’articles amusants et même éducatifs, des livres et dévotions pour enfants aux jouets STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques).

Kelsee a déclaré qu’ils offriraient également aux enfants fêtés une option amusante et unique appelée « poubelles d’anniversaire », où l’enfant aura la possibilité de remplir une poubelle avec les articles qu’il aimerait pour son anniversaire, et où les amis et la famille pourront venir faire leurs achats dans leur poubelle. .

Le magasin proposera quelque chose pour tous les âges et accueillera même des heures du conte et d’autres événements amusants dans et au sein de la communauté de Trussville.

“Nous espérons simplement que ce sera un endroit vraiment spécial”, a déclaré Kelsee. « Nous allons organiser des tonnes d’événements dans la communauté. Nous voulons évidemment bien honorer notre fille et je suis donc ravi de redonner en son nom tout au long de l’année de diverses manières.

« Ce que nous avons vécu en déménageant à Trussville, c’est que le système scolaire décerne chaque mois des récompenses telles que des récompenses de caractère – pas seulement des récompenses académiques – et nous sommes donc ravis d’offrir un programme de récompenses aux enfants où ils peuvent apporter leur ( école) et obtenez environ 10 % de réduction sur leur achat », a-t-elle ajouté. «Je suis maman de quatre enfants, mon aîné étant au collège Hewitt-Trussville et mon plus jeune âgé d’un an, nous espérons donc avoir quelque chose pour tous les âges.»

Bien qu’il s’agisse peut-être du premier magasin de jouets des Philpots, ils ne sont pas étrangers au commerce de détail ou à la gestion d’une entreprise. Kelsee a une expérience dans le commerce de détail et elle et Taylor possédaient ensemble une entreprise de lutte antiparasitaire. Ils travaillent également dans le ministère depuis plusieurs années et dirigent actuellement une organisation à but non lucratif appelée Revive Outdoors.

« Nous avons tous les deux une certaine expérience en affaires et en ministère, mais c’est très nouveau pour nous ; le monde du jouet est quelque chose de tout nouveau », a-t-elle déclaré. « Ainsi, même si nous avons été propriétaires d’entreprise auparavant, nous n’avons jamais été propriétaires de magasin de jouets. C’est un grand acte de foi.

Lorsque Hattie’s Toyland sera prêt à ouvrir ses portes, les Philpots prévoient d’organiser une grande cérémonie d’ouverture au cours de laquelle la communauté et d’autres entreprises locales seront invitées à venir célébrer avec eux. Alors, ce printemps, gardez un œil sur l’inauguration officielle de Hattie’s Toyland.

“Nous avons travaillé très dur et rêvé grand”, a déclaré Kelsee. « C’est définitivement une affaire de famille. C’est quelque chose que nous voulons transmettre un jour à nos enfants et simplement créer un espace pour les familles et la communauté de Trussville. Nous avons hâte d’être un endroit pour les générations à venir, qui garde des souvenirs spéciaux pour les familles de Trussville.