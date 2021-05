Les lettres d’amour que John F. Kennedy a écrites à un amant suédois quelques années après son mariage avec Jacqueline Bouvier sont mises aux enchères. «Tu es merveilleux et tu me manques», griffonna Kennedy à la fin d’une lettre de février 1956 à l’aristocrate Gunilla von Post, qu’il avait rencontrée sur la Côte d’Azur quelques semaines avant son mariage avec Bouvier en 1953. Kennedy était un Américain démocrate. sénateur du Massachusetts à l’époque, et les lettres manuscrites étaient écrites sur du papier à en-tête du Sénat. Il en a simplement signé un: «Jack».

Les lettres, mises aux enchères en ligne par RR Auction de Boston jusqu’au 12 mai, soulignent la réputation du 35e président en tant que coureur de jupons bien avant de remporter la Maison Blanche en 1960. Kennedy a été assassiné à Dallas le 22 novembre 1963.

Von Post, décédée en 2011 à Palm Beach, en Floride, a écrit un mémoire de 1997, «Love, Jack», sur sa relation avec Kennedy.

Une lettre de 1955 commençait: «Chère Gunilla, je dois dire que vous aviez l’air bien et heureux sur la photo que vous m’avez envoyée à la régate.» Kennedy a ensuite esquissé ses plans pour se rendre en Europe après la suspension du Congrès au début d’août de cette année, en écrivant: « Je serai en Suède le 12. Où vais-je. Envoyez-moi votre adresse à Bastaad où vous serez. »

Dans la lettre de 1956, Kennedy a regretté que von Post ne se rende pas aux États-Unis comme il l’avait espéré.

«Je dois dire que j’ai été triste d’apprendre qu’après tout, vous ne venez pas aux États-Unis», a-t-il écrit.

«Si vous ne vous mariez pas, venez comme j’aimerais vous voir. J’ai passé un merveilleux moment l’été dernier avec vous. C’est un souvenir brillant de ma vie », a écrit Kennedy. «J’ai hâte de vous voir. N’est-ce pas étrange après tous ces mois? Peut-être qu’au début, ce sera un peu difficile car nous serons des étrangers – mais pas des étrangers – et je suis sûr que tout fonctionnera et je penserai que même si c’est un long chemin vers Gunilla – cela en vaut la peine.

« C’est la seule lettre Kennedy que nous ayons offerte qui montre une affection ouverte à une autre femme alors qu’il était marié », a déclaré la maison de vente aux enchères dans un communiqué.

Dans ses mémoires, von Post a raconté les efforts de Kennedy pour mettre fin à son mariage avec Bouvier et l’amener aux États-Unis. En fin de compte, les espoirs du futur président de faire cela ont été contrecarrés par son père autoritaire, Joseph P Kennedy; Les ambitions politiques de JFK; et la fausse couche de la future première dame en 1955 et la grossesse en 1956.

Von Post et Kennedy ne se sont vus qu’une seule autre fois: une rencontre fortuite lors d’un gala au Waldorf Astoria Hotel de New York en 1958, lorsque la Suédoise était enceinte de son premier enfant.

Les lettres vendues aux enchères provenaient de la succession de von Post, a déclaré RR Auction.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici