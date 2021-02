Hat-trick Hero Bipin Singh mène Mumbai à 6-1 victoire

Mises à jour en direct ISL 2020-21 Odisha FC vs Mumbai City FC: Mumbai City FC mener Odisha FC 6-1 mercredi dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 Match n ° 105 au stade GMC de Bambolim, Goa. Bipin Singh marque le premier triplé de la saison avec le sixième but de Mumbai. Arshdeep refuse Ahmed Jahouh de la place après que Vikram Pratap Singh a remporté le penalty. Bipin Singh a marqué son deuxième et le cinquième de Mumbai. Cy Goddard avec une superbe finition pour marquer son premier but dans l’ISL. Ogbeche signe un autre coup franc de Jahouh pour le troisième de Mumbai. Bipin Singh marque après que le tir d’Ogbeche ait dévié sur son chemin. Bartholomew Ogbeche est à la tête du coup franc d’Ahmed Jahouh pour égaliser pour Mumbai. Diego Mauricio convertit le penalty remporté par Jerry Mawihmingthanga pour donner l’avantage à Odisha. Pour l’Odisha FC, Bodo prend le départ et Isak, 19 ans, est de nouveau sur le banc alors qu’Onwu et Mauricio commencent ensemble. Pour Mumbai City FC, Le Fondre et Ogbeche commencent ensemble tandis que Rowllin et Santana sont sur le banc aujourd’hui. L’ATK Mohun Bagan a jeté une bouée de sauvetage au Mumbai City FC, perdant des points lors de son match précédent et une victoire contre l’Odisha FC signifiera qu’ils mèneront la bataille pour le bouclier ISL jusqu’au dernier jour. L’Odisha FC, en revanche, est en bas du tableau des points et ne jouera que pour la fierté. Suivez toutes les mises à jour en direct d’Odisha FC vs Mumbai City FC sur le blog de News18 Sports.

L’Odisha FC et le Mumbai City FC se sont affrontés pour la dernière fois le 6 décembre, les Islanders enregistrant une victoire facile 2-0. Bartholomew Ogbeche a marqué un penalty à la 30e minute, puis Rowllin Borges a trouvé le fond des filets à la 45e minute pour mettre MCFC 2-0. Le match s’est terminé avec le même score, Mumbai étant clinique marquant deux des trois tirs cadrés. Dans l’intégralité du match, Odisha n’a pu obtenir qu’un seul tir cadré.

Le match précédent de Mumbai les avait vaincus face au Jamshedpur FC et l’entraîneur Sergio Lobera sait qu’à moins que l’équipe ne s’améliore, leur titre espère finir. « Nous devons améliorer nos performances parce que nous voulons gagner ce match », a-t-il déclaré. «En jouant comme nous l’avons fait lors du dernier match, il est impossible de gagner le match. L’accent est mis sur nous-mêmes et nous devons nous améliorer des deux côtés. Nous avons concédé beaucoup d’occasions et aussi des buts. Nous n’avons pas eu la chance de marquer et nous devons nous améliorer. Nous avons joué le pire match de notre saison et j’espère que c’est maintenant du passé. La chose la plus importante est notre présent et notre avenir. C’était une mauvaise journée au bureau et cela arrive parfois. L’important est de ne pas répéter cela », a ajouté Lobera.

Steven Dias prend la direction de l’Odisha FC après que le manager par intérim Gerald Peyton ait quitté le club pour des raisons personnelles. L’ancien international indien a révélé son intention de se concentrer sur les jeunes joueurs, avant le choc. «Nous avons de très bons jeunes joueurs», a-t-il déclaré. «Je pense toujours que nous avons une équipe très équilibrée. Mais, nous avons été si malheureux. Au début de la saison, Thoiba (Singh) et Saurabh (Meher) ont joué au milieu de terrain central mais après un ou deux matchs, même l’entraîneur Stuart (Baxter) n’a pas eu beaucoup de chance de placer les joueurs indiens. Mais, ils sont très talentueux, je les ai vus lors des entraînements. À l’avenir, ce seront de très bons joueurs, mais nous n’avons pas eu beaucoup de chance de jouer certains des jeunes joueurs. Je fais de mon mieux pour donner une chance à quelques jeunes joueurs s’ils le peuvent. Personnellement, je pense qu’en un seul match, vous pouvez changer de carrière. Je dis toujours aux jeunes joueurs – préparez-vous et lorsque vous en avez l’occasion, faites vos preuves », a ajouté Dias.