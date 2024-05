Hassie Harrison et Ryan Bingham se marient

Salut les partenaires ! Les stars de « Yellowstone » Hassie Harrison et Ryan Bingham partent ensemble au coucher du soleil.

Les deux acteurs, qui se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient sur la série dramatique western mettant en vedette Kevin Costner, ont révélé dans une interview avec Vogue a publié mercredi qu’ils s’étaient mariés lors d’une cérémonie de mariage dans la maison familiale d’Harrison au Texas – et que le code vestimentaire pour l’événement était « cravate noire de cowboy ».

Bingham, qui est également un musicien lauréat d’un Grammy, joue Walker dans « Yellowstone », tandis qu’Harrison incarne Laramie, un employé du ranch. Leurs personnages sont des intérêts amoureux dans l’émission Paramount Network.

Mais Harrison a déclaré à Vogue qu’ils devaient remercier sa mère pour cette romance hors écran, révélant qu’elle les avait aidés à les organiser après avoir rencontré Bingham par l’intermédiaire d’un ami commun lors d’un événement caritatif.

« Je n’étais pas là, mais c’était justement à une époque où Ryan et moi étions en train de passer à de nouveaux chapitres de nos vies », a-t-elle déclaré. « Ils ont commencé à parler et ont découvert combien d’amis et de connaissances basés au Texas nous avions en commun – alors, sentant une opportunité, elle a encouragé Ryan à m’appeler. »

« Yellowstone »les stars Ryan Bingham et Hassie Harrison partagent « plus qu’une étincelle » sur une photo de baiser

Bingham et Harrison ont semblé confirmer leur relation pour la première fois en avril 2023, lorsqu’il a partagé une photo des deux s’embrassant. sur Instagram et a écrit : « Plus qu’une étincelle ». Harrison avait alors commenté : « Je t’aime, cowboy. » Ils avaient déjà déclenché des rumeurs de romance après avoir semblé flirter dans les commentaires de l’un des messages d’Harrison.

Kévin Costnerfait une surprenante révélation sur « Yellowstone » après une sortie dramatique

Harrison a partagé les détails de la proposition de Bingham avec Vogue, révélant qu’il lui avait demandé à deux reprises : d’abord, quand il lui avait dit « de nulle part » à la maison qu’il voulait se marier, et ensuite, quand il lui avait demandé plus formellement au dîner après obtenir la bénédiction de son père.

Selon Vogue, les festivités du week-end du mariage comprenaient une « soirée de bienvenue avec un cocktail de cowboy » la veille de la cérémonie. « Nous avons vraiment tout mis en œuvre avec le thème, transformant le club en un bar occidental à l’ancienne avec un groupe de mariachis, des fleurs sauvages du Texas et un excellent DJ », a déclaré Harrison au média.

En mars, Harrison partagé son amour pour son « doux, doux cow-boy » dans un article célébrant son anniversaire, écrivant : « Continuons à nous aventurer, à rêver et à rire toute la nuit ensemble… vous savez, des trucs de meilleur ami. »

Contributeur : Naledi Ushe, USA TODAY