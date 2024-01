Hassell conçoit une base lunaire gonflable pour l’Agence spatiale européenne

Le studio d’architecture Hassell a conçu le plan directeur conceptuel de l’habitat lunaire, un système évolutif de modules gonflables qui pourraient être en partie construits à partir de matériaux lunaires et imprimés en 3D sur place.

Conçu pour le programme Discovery de l’Agence spatiale européenne, le complexe serait conçu pour accueillir 144 personnes et comprendrait des espaces résidentiels ainsi que des arènes sportives, des restaurants et de grandes serres.

Hassell a décrit le plan directeur de l’habitat lunaire comme « la prochaine étape dans la création du premier établissement humain permanent sur la lune ».

“L’accès à l’espace devient de moins en moins cher chaque année, donc au cours des deux prochaines décennies, les voyages spatiaux vont énormément évoluer”, a déclaré Xavier de Kestelier, responsable mondial du design chez Hassell.

“La Lune est un endroit extrêmement hostile où vivre. Sans atmosphère, les humains ont besoin de nouvelles infrastructures pour accéder à l’eau et à l’oxygène tout en étant soumis à des degrés élevés de rayonnement”, a-t-il ajouté.

“Nous devons commencer à planifier la façon dont les grandes communautés peuvent non seulement survivre, mais aussi prospérer et vivre sur la Lune.”

La base lunaire de Hassell serait construite à partir de composants modulaires qui comprendraient des modules gonflables recouverts de sol lunaire imprimé en 3D pour protéger leurs habitants des niveaux mortels de rayonnement.

“Expédier quoi que ce soit sur la Lune coûtera toujours cher, c’est pourquoi nous avons décidé de créer les habitats à partir de modules gonflables légers et compacts”, a déclaré De Kestelier.

“Les habitats gonflables sur la Lune peuvent ressembler à de la science-fiction, mais ces types de membranes gonflables sont déjà testées sur la Station spatiale internationale.”

Les habitats gonflables de SOM pourraient permettre aux humains de « prospérer sur le long terme » sur la Lune

Il serait construit à l’aide de blocs de construction emboîtables de forme hexagonale, une conception inspirée par tétrapodesqui sont utilisés dans les structures de dissipation des vagues pour renforcer les digues et prévenir l’érosion.

Des panneaux satellites seraient importés de la Terre et installés à intervalles réguliers.

Hassell a ajouté que le fait que le plan directeur de la base lunaire soit évolutif signifie qu’il est également plus durable.

“Le système d’habitat évolutif de Hassell prend en compte des mécanismes de verrouillage innovants qui permettent une plus grande flexibilité lors de la construction, de sorte que l’énergie intrinsèque contenue dans les hexapodes puisse être reconfigurée pour refléter la taille des futures colonies – offrant ainsi une solution flexible et durable”, a déclaré le studio.

La base lunaire a été conçue pour être construite près du bord du cratère Shackleton, au pôle sud lunaire, car le cratère a le potentiel de contenir de l’eau gelée.

Le Plan directeur de l’habitat lunaire pourrait être utilisé par des agences nationales telles que la NASA, l’ESA et Jaxa, ainsi que par des sociétés spatiales commerciales, et a été dévoilé aujourd’hui sur scène au Centre de recherche et de technologie spatiales de l’ESA aux Pays-Bas.

Il fait suite à un autre concept de bâtiments lunaires gonflables, le Moon Village du studio d’architecte SOM. Le studio danois BIG a également prévu de créer des bâtiments lunaires imprimés en 3D pour son projet Olympus avec la société de construction imprimée en 3D ICON.

Les images sont une gracieuseté de Imigo sauf indication contraire.