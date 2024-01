Hasselbeck et Huard se prononcent sur l’entraîneur des Huskies de l’UW, Jedd Fisch

Jedd Fisch est peut-être nouveau pour les fans des Huskies de l’UW, mais l’homme que Washington a embauché dimanche comme entraîneur-chef de football n’est pas nouveau à Seattle.

En 2010, Fisch a été entraîneur des quarts sous Pete Carroll avec les Seahawks de Seattle. Le quart-arrière partant cette saison-là pour les Hawks était Matt Hasselbeckqui a rejoint Brock et Salk de Seattle Sports lundi matin.

Interrogé sur Fisch, Hasselbeck a clairement indiqué qu’il était un fan.

«J’adore Jedd Fisch. Je pense vraiment beaucoup à lui. Il est incroyablement intelligent », a déclaré la légende des Seahawks. « Il a mérité cette opportunité, ce n’est pas quelque chose qui lui a été donné. Il a été partout.

Cette dernière partie est certainement vraie. Avant ses trois saisons avec les Wildcats de l’Arizona, son premier passage en tant qu’entraîneur-chef, Fisch a effectué une douzaine d’arrêts entre les rangs des entraîneurs universitaires et de la NFL. Parmi les postes les plus notables qu’il a occupés figurent celui d’entraîneur QB des New England Patriots, de coordinateur offensif de l’UCLA (et un bref passage en tant qu’entraîneur par intérim), d’OC avec les Jaguars de Jacksonville et d’entraîneur des receveurs larges pour les Broncos de Denver.

« Il a entraîné (l’ancien entraîneur-chef des Patriots Bill Belichick), il a entraîné (l’entraîneur-chef des Rams de Los Angeles) Sean McVay, il a entraîné (l’ancien entraîneur de Floride) Steve Spurrier et (l’ancien entraîneur des Ravens de Baltimore) Brian Billick et Pete Carroll – vraiment tout le monde. “, a déclaré Hasselbeck. “C’est un gars de Mike Shanahan, pour moi, parce que quand je l’ai rencontré et qu’il était mon entraîneur de quart-arrière, il venait essentiellement des Broncos de Denver avec l’arbre de gars Mike Shanahan. Maintenant, il a définitivement grandi et évolué. et a changé en tant qu’entraîneur depuis lors, mais ses joueurs l’aiment et je dirais simplement que c’est un entraîneur de football vraiment très intelligent et je suis enthousiasmé par cette opportunité.

Huard en location

Hasselbeck n’était pas le seul ancien QB des Seahawks dans la conversation lundi, car Brock Huard était à l’autre bout du fil dans son rôle de co-animateur de Brock et Salk. Huard, ancien élève de l’UW et actuel analyste du football universitaire FOX, a été interrogé plus tôt dans l’émission par Mike Salk si Fisch était le meilleur choix pour le poste des Huskies qui était devenu ouvert vendredi lorsque Kalen DeBoer s’est rendu en Alabama.

“Ils ont trouvé le meilleur gars pour le poste dès maintenant qu’ils pouvaient, oui”, a répondu Huard.

Ce fut un revirement rapide de la part du directeur sportif de première année de Washington, Troy Dannen, pour remplacer DeBoer, et c’était nécessaire. Les Huskies ont connu une semaine de montagnes russes qui a commencé par une défaite contre le Michigan lundi dernier lors du championnat national des séries éliminatoires de football universitaire, et lorsque DeBoer est parti, on savait que le placard était laissé assez vide en ce qui concerne la liste de l’UW avec plus de départs en le portail de transfert probablement.

« Plus j’y pensais, et certainement pour Troy et l’école, ils devaient agir, ils devaient le faire rapidement », a déclaré Huard. «(Ils ont dû) amener quelqu’un dans cette situation, lors de cette conférence, à dire : ‘Non, non, je préfère y aller.’ Et je vais apporter certaines de ces ressources ici, et je suis connecté sur la côte ouest, et je connais des entraîneurs… J’habitais à Bellevue lorsque j’étais entraîneur pour les Seahawks. Ma femme et mes filles vont adorer. C’est un endroit où vous pouvez évidemment gagner. Ils ont participé à une demi-finale et à une finale au cours des six ou sept dernières années.

