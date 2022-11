Hassan Azim rêve de devenir champion du monde aux côtés de son frère Adam : “Il va plus vite que moi maintenant, et ça va” | Nouvelles de boxe

Alors que son jeune frère est en tête d’affiche de l’émission BOXXER: Breakthrough de dimanche après-midi en direct sur Sky Sports, Hassan Azim est sur la carte et se contente de progresser dans sa carrière à son propre rythme.

Il est cependant déterminé, à terme, à ce que lui et son frère Adam Azim atteignent ensemble le sommet du sport.

Le rêve, un jour, c’est qu’ils soient tous les deux champions du monde ensemble.

Hassan Azim remporte une décision âprement disputée contre Jacob Quinn à Bournemouth lors de son dernier combat



“C’est vrai, bien sûr. Adam va plus vite que moi, ce qui me convient car Adam a toujours battu des records”, a déclaré Hassan Azim. Sports du ciel.

“Adam est une superstar et Adam est aussi un enfant doué. Adam bouge plus vite que moi, ça va”, a-t-il ajouté. “Je vais y arriver. J’y arriverai. Tout à l’heure. Faites confiance au processus.”

Hassan Azim se contente de procéder à son propre rythme de progression.

“Il y a des tas de gens qui croient en moi et qui croient aussi en Adam. Adam avance à un rythme plus rapide que moi”, a-t-il déclaré.

“En fait, je m’en tiens à mon plan, qui consiste à prendre mon temps, à profiter du jeu, à apprendre le jeu professionnel. Comme je l’ai fait dans le jeu amateur. Je ne regarde pas trop devant, je ne me précipite pas. Je suis à mon rythme et tout se passe très bien. J’obtiens la reconnaissance.

Cette approche a fonctionné pour lui en tant qu’amateur. Adam Azim a remporté tous les titres nationaux en tant que boxeur junior et junior, mais Hassan Azim a également connu un grand succès dans le code non rémunéré. Le plus impressionnant, c’est qu’il a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2018.

Hassan Azim (à gauche) rêve de régner aux côtés de son frère Adam en tant que champion du monde





“Je ne croyais pas que j’allais cocher toutes les cases [as an amateur. But] J’ai réussi, j’ai conquis juste parce que je prenais mon temps avec ça, je l’appréciais et je cochais juste les cases pendant que je grimpais les échelons, en gros, sans regarder trop loin devant. C’est vraiment une bonne histoire là-bas pour moi”, a-t-il déclaré.

“J’ai l’impression que beaucoup de gens oublient ce que j’ai fait chez les amateurs. Ils pensent juste à signer avec Sports du ciel – c’était de la chance. J’ai travaillé dur. J’ai travaillé dur pour en arriver là.

“J’étais un grand amateur. J’ai l’impression que personne ne le sait”, a-t-il ajouté. “Je n’ai pas seulement signé avec Sports du ciel et être à la télévision à cause d’Adam ou à cause de la chance – non, c’est parce que j’ai travaillé dur et que j’ai remporté plusieurs titres et que j’ai battu de grands combattants.”

Il est certain que la même approche mesurée lui rapportera des dividendes en tant que professionnel.

“Je m’améliore toujours, je m’améliore toujours. Mon esprit est toujours concentré. Je veux juste aller de mieux en mieux. J’ai l’impression d’aller de mieux en mieux”, a-t-il déclaré.

D’abord, il combattra aux côtés de son frère dimanche après-midi à l’Alexandra Palace de Londres.

“Je ne suis pas nerveux pour mon combat ou celui d’Adam”, a-t-il déclaré. “Ce sera une journée tellement bénie. Nos camps ont été difficiles, mais nous avons réussi à nous en sortir ensemble et nous avons très bien réussi et nous nous améliorons également. Nous n’avons rien laissé au hasard.

“Ce sera un bon souvenir à garder.”

