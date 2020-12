Le quart-arrière de Washington, Dwayne Haskins, s’est publiquement excusé mardi après que des photos aient été révélées qu’il faisait la fête avec plusieurs personnes démasquées après avoir joué dimanche.

Haskins a déclaré sur Twitter qu’il s’était entretenu avec l’entraîneur Ron Rivera et avait pris l’entière responsabilité de mettre l’équipe en danger pendant la pandémie.

C’était irresponsable et immature de ma part et j’accepte la responsabilité de mon action, a déclaré Haskins. Je tiens également à m’excuser d’avoir créé une distraction pour mon équipe pendant notre poussée en séries éliminatoires. J’apprendrai et grandirai de cela et ferai ce qui est le mieux pour l’équipe à l’avenir.

L’équipe est consciente de la situation et dit qu’elle la gère en interne. Il n’y avait pas de mot immédiat si Haskins serait condamné à une amende ou suspendu pour avoir violé COVID-19[feminine protocoles. L’équipe lui a infligé une amende plus tôt cette saison pour une infraction distincte sur la route.

Haskins a débuté dimanche pour la première fois depuis début octobre et a lancé deux interceptions et un touché dans une défaite 20-15 contre Seattle. On ne sait pas si l’enfer joue dans le prochain match des Washington contre les Panthers de la Caroline qui pourrait être le clincher NFC East, bien que Rivera ait appelé Alex Smith le partant s’il est en bonne santé.

Rivera a mis au banc le choix de première ronde de 2019 après quatre matchs cette saison parce qu’il estimait que l’attaque était mieux entre des mains expérimentées. Il s’est tourné d’abord vers Kyle Allen, puis vers Smith quand Allen a été blessé.

Haskins a pris le départ contre Seattle essentiellement par défaut en tant que dernier quart-arrière en bonne santé de la liste. Il a lancé deux interceptions dans les deux premiers quarts et plus avant de mener une tentative de retour qui a échoué.

