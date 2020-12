Dwayne Haskins a reçu une grosse amende mercredi pour avoir fait la fête avec plusieurs personnes ne portant pas de masque, mais débutera dimanche au quart-arrière de Washington si Alex Smith n’est pas en assez bonne santé pour y aller.

L’organisation a condamné Haskins à une amende de 40000 $ pour avoir violé COVID-19[feminine protocoles, selon une personne ayant connaissance de la situation. La personne s’est entretenue avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat car l’équipe n’avait pas annoncé l’amende.

Haskins s’est excusé auprès de ses coéquipiers, a pris les clichés de l’équipe première à l’entraînement et est en ligne pour jouer contre la Caroline si nécessaire avec le titre NFC East potentiellement en jeu tant qu’il ne teste pas positif pour le coronavirus cette semaine. Il s’est excusé publiquement mardi pour ses actions après que des photos le montrant sans masque autour de plusieurs autres personnes aient fait surface sur les réseaux sociaux.

L’entraîneur Ron Rivera a déclaré que Haskins avait été dépouillé de son poste de capitaine et hérissé d’une série de questions sur le choix de première ronde 2019 qu’il avait mis sur le banc et rétrogradé à la troisième corde plus tôt cette saison. Washington peut décrocher le titre NFC East dimanche si les Giants de New York perdent contre Baltimore et battent les Panthers.

Smith avait mené Washington sur une séquence de quatre victoires consécutives avant de forcer son mollet droit le 13 décembre contre San Francisco. Haskins a commencé et a lancé deux interceptions dans une défaite de 20 à 15 contre Seattle avant de célébrer l’anniversaire de sa petite amie ce soir-là l’incident qui a conduit à l’amende.

Smith a été limité en pratique mercredi. Les seuls autres quarts disponibles à Washington sont Taylor Heinicke et Steven Montez dans l’équipe d’entraînement. Heinicke n’a pas joué depuis 2018 et Montez n’a aucune expérience dans la NFL.

