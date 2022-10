Hashika Ramachandra, 14 ans, remporte la quatrième médaille d’or en natation

Hashika Ramachandra a ancré l’équipe du Karnataka 4x200m Freestyle Relay à la victoire pour monter sur le podium au Sardar Patel Aquatics Complex ici pour la quatrième fois lors des 36e Jeux nationaux, mais c’est sa superbe victoire dans la finale du 200m papillon qui a mis le feu au site.

Hashika Ramachandra, âgée de 14 ans, a puisé profondément dans ses réserves d’énergie pour dépasser Astha Choudhury et toucher le mur en 2 minutes 19,12 secondes pour son troisième record des Jeux nationaux, dont un au sein de l’équipe de relais, en quatre jours.

A LIRE AUSSI : Jeux nationaux : Sai Praneeth affrontera Mithun Manjunath lors de la finale du simple masculin de badminton

Cette victoire lui a permis de compléter un triplé individuel pour éclipser la plongeuse du Maharashtra Hrutika Shriram, mère d’un enfant de deux ans, et a aguerri les efforts de Sajan Prakash aujourd’hui.

La favorite Hrutika Shriram est restée sur la bonne voie pour répéter le tour du chapeau en or en remportant l’épreuve féminine de plate-forme à 10 m. Même si elle n’était pas à son meilleur, elle a réussi ses plongeons assez bien pour décrocher sa deuxième médaille d’or en trois jours et sa 10e couronne en quatre éditions des Jeux nationaux.

Sajan Prakash, bravant une douleur musculaire abdominale, a marqué sa présence imposante en remportant son épreuve préférée, le 200 m papillon masculin avec un record des Jeux nationaux. C’était une offre louable du nageur expérimenté de remporter sa deuxième médaille d’or des Jeux nationaux en plus de deux médailles d’argent.

Pendant ce temps, avec 40 médailles d’or et 89 médailles au total au moment de la rédaction de cet article, les Services ont continué à profiter d’une course incontestée au sommet du classement des médailles. Haryana était deuxième avec 25 médailles d’or, à peine devant les 24 du Maharashtra. Pas moins de 25 équipes ont remporté au moins une médaille d’or et 32 ​​contingents au moins une médaille aux Jeux nationaux.

Pendant un moment, il a semblé qu’il y aurait une médaille d’or surprise pour le Gujarat dans la piscine. Leur pari consistant à aligner Aryan Nehra et Anshul Kothari dans les deux premières manches du 4x200m nage libre a bien fonctionné, suscitant de l’espoir dans le cœur des supporters locaux. Cependant, S Siva et Aneesh S Gowda du Karnataka ont accumulé trop de puissance dans les deux suivants pour gagner avec une marge confortable.

Il y avait du plaisir pour le Gujarat au complexe Riverfront Sports Development à Ahmedabad où la joueuse de tennis montante du Gujarat Zeel Desai a aidé l’État à conserver l’or en simple féminin – en l’absence de la championne en titre Ankita Raina La troisième tête de série Zeel Desai a mené Sharmada Balu du Karnataka 6-2 , 3-2 lorsque ce dernier a abandonné sur blessure à la cheville.

Manish Sureshkumar du Tamil Nadu a également bénéficié de l’inconfort physique et de la douleur aux côtes auxquels Arjun Kadhe du Maharashtra a été confronté après avoir remporté le premier set. Il n’a pas pu maintenir le même tempo après avoir pris un temps mort médical dans le deuxième set et Manish Sureshkumar a sauté sur l’occasion pour s’imposer 2-6, 6-1, 6-3.

Au centre de squash de l’IIT Gandhinagar, Sunayna Kuruvilla du Tamil Nadu a effectué un retour spectaculaire pour remporter la médaille d’or en simple féminin. Urvashi Joshi du Maharashtra a remporté les deux premiers matchs 11-9 et 11-7 mais Sunayna a trouvé son rythme pour renverser la finale. Elle n’a concédé que 13 points en remportant trois matchs pour battre la gagnante à domicile.

Rishabh Yadav (Haryana) et Aditi Gopichand Swami (Maharashtra) ont remporté l’or après des batailles palpitantes dans le concours de tir à l’arc à poulies hommes et femmes à la pittoresque école de Sanskardham.

Seul un seul point séparait Rishabh Yadav d’Ojas Pravin Detale (Maharashtra) dans la finale masculine, l’archer de l’Haryana l’emportant 148-147. De même, Aditi Gopichand Swami a devancé Pragati (Delhi) d’un point, remportant une victoire 144-143.

A LIRE AUSSI : Le PR indien Sreejesh et Savita Punia élus gardiens de but de l’année par la FIH

La compétition de Lawn Bowls a pris fin au Kensville Golf and Country Club près d’Ahmedabad avec Sunil Bahadur de l’Assam battant Soumen Banerjee (Jharkhand) 16-9 dans la finale du simple messieurs. Navneet Singh, Ayush Bharadwaj, Apurv Ashutosh Sharma et Abhishek Chug ont fait équipe pour battre le Bengale occidental par la peau de leurs dents, 15-14, lors de la finale à quatre.

La paire Assam de Tania Choudhary et Nayanmoni Saikia a battu Lovely Choubey et Rupa Rani Tirkey de Jharkhand 17-10 tandis que Manu Kumari Pal, Jaya et Pinki ont surpris Sarita Tirkey de Jharkhand, Anamika Lakra et Kavita Kumari 18-9 pour remporter l’or en triple.

La médaillée de bronze des Jeux olympiques Lovlina Borgohaim était le point de mire du Mahatma Mandir où les compétitions de boxe ont commencé. Elle a laissé sans voix Nishi Bharadwaj (Bihar) à la recherche d’un abri avant que l’arbitre n’arrête le combat du premier tour des 75 kg féminins. Les médaillés de bronze des Jeux du Commonwealth Jaismine Lamboria (Haryana) et Mohammed Hussamuddin (Services) ont également remporté des victoires convaincantes.

Les résultats (finales):

Aquatique

Plongée

Plate-forme 10 m femmes : 1. Hrutika Shriram (Maharashtra) 179,30 points ; 2. Palak Sharma (Madhya Pradesh) 175,10 ; 3. Esha Waghmode (Maharashtra) 172,35.

Natation

Hommes

50m brasse : 1. SP Likhit (Services) 28,62 secondes ; 2. Vaishnav B Hegde (Services) 29,00 ; 2. Shejwal Mankar (Maharashtra) 29.18.

200m papillon : 1. Sajan Prakash (Kerala) 1:59.56 (Nouveau record des Jeux nationaux. Ancien : 2:00.69, Sajan Prakash, Thiruvananthapuram, 2015) ; 2. Bikram Changmai (Assam) 2:03.43 ; 3. Sanu Debnath (Bengale occidental) 2:03.96.

Relais 4x200m nage libre : 1. Karnataka (Sambhavv Rao, Shivank Viswanath, S Siva et Aneesh S Gowda) 7:41.10 (Nouveau record des Jeux nationaux. Ancien : 7:44.24, équipe du Maharashtra, Thiruvananthapuram, 2015) ; 2. Gujarat 7:48.06 ; 3. Maharashtra 7:52.62.

Femmes

50m brasse : 1. Chahat Arora (Punjab) 33,31 secondes ; 2. Aarti Patil (Maharashtra) 34,77 ; 3. Manavi Varma (Karnataka) 35.08. (Chahat Arora a établi le record des Jeux nationaux avec un temps de 33,17 secondes dans les manches).

200m papillon : 1. Hashika Ramachandra (Karnataka) 2:19.12 (Nouveau record des Jeux nationaux. Ancien : 2:21.52, Astha Choudhury, Rajkot, 2022) ; 2. Astha Choudhury (Assam) 2:19.63; 3. Vritti Aggarwal (Telangana) 2:23.17.

Relais 4x200m nage libre : 1. Karnataka 8:51.59 (Nouveau record des Jeux nationaux. Ancien : 8:54.73, Maharashtra, Thiruvananthapuram 2015) ; 2. Tamil Nadu 9:13.40 ; 3. Bengale 9:19.56.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici