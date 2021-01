Ralph Hasenhuttl craint que son équipe de Southampton ne soit confrontée à une tâche beaucoup plus difficile de voir Arsenal pour la deuxième fois en quatre jours.

Les Saints de haut vol ont éliminé Arsenal de la FA Cup samedi et les affrontent maintenant en Premier League à St Mary’s mardi soir avec une liste croissante de blessures.

Kyle Walker-Peters est sorti avec une blessure à la cuisse subie à l’entraînement, Hasenhuttl a averti que les joueurs n’avaient pas le temps de se remettre des matchs et craignait également qu’Arsenal ne veuille se venger.

Le patron des Saints Hasenhuttl a déclaré: «Si la question est de savoir si ce sera plus facile, je dois dire non. Si c’est une équipe plus faible contre laquelle nous nous heurtons parce qu’elle a perdu contre nous, je dois dire non.

«Je m’attends au contraire et nous devons nous préparer pour un deuxième match vraiment très difficile maintenant, mais ce que je peux aussi dire, c’est que nous avons peur de devoir perdre maintenant, alors non.

«Sommes-nous convaincus que nous pouvons jouer mieux que samedi? Absolument. C’est ce que nous voulons faire. »

Southampton sera sans Walker-Peters et Ryan Bertrand avec Jake Vokins et Yan Valery prêts à entrer, mais Hasenhuttl pense que les dernières blessures sont dues à la liste des matchs exténuants plutôt qu’à son style de jeu exigeant.

Hasenhuttl a déclaré: «Pour le moment, c’est un grand défi car et, c’est quelque chose dont j’ai souvent parlé, nous ne pouvons pas utiliser toutes les installations que nous avons ici et nous avons beaucoup de bonnes installations de récupération.