Hasbro vend eOne, prenant une page du livre de jeu de Mattel

Quatre ans après avoir acquis le studio de production torontois eOne, Hasbro le vend à Lionsgate.

L’accord, annoncé jeudi, est évalué à 500 millions de dollars. Ce prix comprend 375 millions de dollars en espèces et la prise en charge de prêts de financement de la production.

Le fabricant de jouets basé à Rhode Island prévoit d’utiliser le produit pour rembourser sa dette à taux variable alors qu’il se recentre sur ses activités de jouets et de jeux. Sans eOne, Hasbro reviendra également aux licences et aux partenariats avec des studios pour financer des projets de divertissement pour des marques telles que Dungeons and Dragons, PlayDoh, Magic : The Gathering et Transformers.

« Cette annonce est conforme à nos attentes, mais devrait être une bonne nouvelle (à notre avis) pour les investisseurs, car nous pensons que la cession conduit à une augmentation de la génération de flux de trésorerie et de la capacité bénéficiaire pour le business », a écrit Drew Crum, analyste chez Stifel, dans une note de recherche jeudi.

Hasbro a acquis eOne en 2019 pour 4 milliards de dollars, un prix qui comprenait des marques préscolaires convoitées telles que Peppa Pig et PJ Masks. Hasbro conserve la propriété de ces propriétés à la suite de la vente d’eOne. Lionsgate aura accès à la bibliothèque d’eOne de près de 6 500 titres, dont « Grey’s Anatomy », « The Rookie », « Yellow Jackets » et « The Woman King ».

Hasbro a initialement cherché à vendre eOne en novembre afin de pouvoir céder des projets de télévision et de cinéma qui ne soutenaient pas directement ses marques.

« Nous pensions que Hasbro aurait pu recevoir un prix plus élevé pour eOne, mais nous sommes au moins heureux d’avoir une certaine finalité dans le processus de vente et que l’entreprise aille de l’avant avec sa stratégie Blueprint 2.0 », a écrit Eric Handler, directeur général de Roth. MKM, dans une note de recherche jeudi.

La société a noté que l’entreprise eOne avait dépensé environ 500 à 600 millions de dollars en dollars de production par an, une dépense que Hasbro ne fera pas à l’avenir.

La vente intervient par coïncidence au milieu de la grève des écrivains et des acteurs, qui a essentiellement fermé Hollywood. Cette perturbation devrait faire chuter les revenus annuels du fabricant de jouets de 3% à 6%, a annoncé jeudi la société.

Sans eOne, Hasbro continuera de s’appuyer sur des partenariats avec des studios tels que Primordial pour les sorties en salles et les productions télévisuelles.

« Nous avons délibérément déclaré dans ce communiqué que nous sommes une entreprise leader dans le domaine des jouets et des jeux », a déclaré le PDG de Hasbro, Chris Cocks, lors de l’appel aux résultats de la société jeudi. « Nous nous concentrons carrément sur cela. Et je dirais que l’accent est mis sur la partie jeu de cela. »