Hasbro révèle de nouvelles figurines Ahsoka, dont Chopper

Ahsoka est là enfin, et avec lui, le déluge de Guerres des étoiles marchandise liée c’est habituel chaque fois que la galaxie lointaine, très lointaine, tremble même en présence de nouveaux médias. Dans le cadre d’un livestream aujourd’hui, Hasbro a dévoilé une tonne de nouveaux jouets et figurines basés sur la série après en avoir taquiné quelques-uns à Comic-Con de San Diego cet été – et nous y avons regardé de plus près.

Nous sommes heureux qu’Hasbro soit en grande partie d’accord avec nous sur le fait que certains des points forts de Ahsoka jusqu’à présent sont en fait ce sont des droïdes plutôt que n’importe lequel de ces satanés produits organiques. Bien qu’il y en ait beaucoup dans les révélations Black Series, Vintage Collection et Retro d’Hasbro aujourd’hui, découvrez nos débuts exclusifs du Ahsoka figurines rétro ici!—les points forts sont Chopper, le professeur Huyang et les élégants droïdes assassins de Morgan Elsbeth qui obtiennent tous de nouvelles figurines, pour la toute première fois dans le cas de Huyang.

En plus des nouvelles figurines, Hasbro a également révélé que son dernier ajout à la gamme de casques de jeu de rôle Black Series est – à la surprise de tous ceux qui les ont suivis ces dernières années – un autre casque mandalorien, cette fois le seau mis à jour de Sabine inspiré de son apparition pour la première fois dans la dernière saison de Les rebelles de Star Warspuis celui de la semaine dernière Ahsoka première.

Cliquez pour voir les photos de toutes les révélations, avant l’ouverture des précommandes demain 30 août à 13h00. pm HE sur Hasbro Pulse et chez d’autres grands détaillants, pour tout sauf les jouets de la collection Retro, dont la sortie est actuellement estimée à l’automne 2024. Tout le reste devrait arrivera un peu plus tôt, soit plus tard cette année, soit au début de l’année prochaine.