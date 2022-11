Hasbro, Oatly, Advanced Micro Devices et plus

Jetez un œil à certains des plus grands déménageurs du pré-marché :

Hasbro (HAS) – L’action du fabricant de jouets a chuté de 5,2% en pré-commercialisation après une double dégradation pour “sous-performer” par rapport à “acheter” chez Bank of America. Cette décision intervient après que BofA a mené ce qu’il appelle une “plongée en profondeur” sur l’activité de jeux de cartes à collectionner “Magic: The Gathering” de Hasbro. BofA a déclaré que Hasbro surimprimait les cartes et détruisait la valeur à long terme de l’entreprise.

Oatly (OTLY) – Le fabricant de boissons à base d’avoine a vu son action chuter de 11,8 % en précommercialisation après avoir annoncé une perte et des revenus trimestriels plus importants que prévu, en deçà du consensus. Oatly a déclaré que ses résultats avaient été affectés par un certain nombre de facteurs, notamment les restrictions de China Covid, les problèmes de production et un dollar américain plus fort.

Micro-systèmes avancés (AMD) – L’action du fabricant de puces a augmenté de 3,2 % en précommercialisation après avoir reçu des mises à niveau chez Baird et UBS. Les entreprises ont cité les tendances cycliques positives de l’industrie ainsi que la forte demande des fabricants d’équipements de centres de données pour la puce Genoa d’AMD.

Amazon.fr (AMZN) – Amazon a chuté de 1,7 % dans les échanges avant commercialisation après que Bank of America a retiré l’action de sa liste “US 1”, bien qu’elle ait maintenu une note “achat”.

Teva pharmaceutique (TEVA) – Teva a été rétrogradé à “sous-pondéré” de “neutre” chez JP Morgan Securities, qui a cité des défis de croissance continus pour le fabricant de médicaments. Teva a chuté de 2,3% dans l’action de précommercialisation.

Eli Lily (LLY), Biogène (BIIB) – Le traitement expérimental de la maladie d’Alzheimer de Rival Roche n’a pas atteint son objectif principal dans les études. Lilly et Biogen ont également des médicaments contre la maladie d’Alzheimer dans leurs pipelines, et Biogen avait déclaré en septembre que son traitement expérimental avait ralenti la progression de la maladie de 27 %. Lilly a ajouté 1,5 % dans les échanges avant commercialisation, tandis que Biogen a augmenté de 5,8 %.

Aliments Tyson (TSN) – Le producteur de bœuf et de volaille a déclaré un bénéfice trimestriel de 1,63 $ par action, manquant les estimations consensuelles de 10 cents par action. Les revenus ont dépassé les prévisions de Street. Tyson a ajouté 1% dans l’action de précommercialisation.

Vierge Galactique (SPCE) – Dans un dossier de la Securities and Exchange Commission, Virgin a déclaré qu’un tribunal donnait aux plaignants jusqu’au 28 novembre pour déposer un recours collectif modifié contre la société. La poursuite initiale déposée en mai 2021 alléguait que des dirigeants et administrateurs actuels et anciens avaient fait des déclarations trompeuses sur le programme de vols spatiaux commerciaux de Virgin, des accusations qui, selon Virgin, sont sans fondement. Les actions de Virgin ont perdu 1 % en précommercialisation.