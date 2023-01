Hasbro met en garde contre les faibles résultats du trimestre des fêtes et supprime des emplois

Hasbro a déclaré jeudi qu’il supprimerait environ 1 000 postes d’employés et a mis en garde contre les faibles résultats du trimestre de vacances.

Les actions du fabricant de jouets ont chuté de plus de 6% dans les échanges prolongés.

“Malgré la forte croissance de Wizards of the Coast et Digital Gaming, Hasbro Pulse, et notre activité de licences, notre activité Produits de consommation a sous-performé au quatrième trimestre dans le contexte d’un environnement de consommation difficile pour les vacances”, a déclaré Chris Cocks, PDG de Hasbro.

Le licenciement d’environ 15% de ses effectifs mondiaux intervient alors que l’entreprise cherche à économiser entre 250 et 300 millions de dollars par an d’ici la fin de 2025.

Hasbro a déclaré qu’il s’attend à ce que les revenus du quatrième trimestre, qui incluent la saison des fêtes, atteignent 1,68 milliard de dollars, en baisse de 17% par rapport à la période de l’année précédente. Les estimations prévoyaient que Hasbro atteigne 1,92 milliard de dollars au cours du trimestre, selon les données de Refinitiv.

Pour l’année complète, la société prévoit des revenus atteignant 5,86 milliards de dollars, en baisse de 9% par rapport à 2021.

“Alors que l’année 2022, et en particulier le quatrième trimestre, a représenté un moment difficile pour Hasbro, nous sommes confiants dans notre stratégie Blueprint 2.0, dévoilée en octobre, qui met l’accent sur des marques moins nombreuses et plus grandes, les jeux, le numérique et notre développement rapide. en croissance directe vers les entreprises de consommation et de licences », a déclaré Cocks.

La société a fait face à des problèmes de revenus au cours des derniers trimestres, car elle fait face à des comparaisons difficiles avec les ventes de jouets alimentées par la pandémie, l’inflation pesant sur les portefeuilles des consommateurs et des niveaux élevés de stocks.

Wizards of the Coast, qui comprend Donjons et Dragons, Magic: The Gathering et les jeux numériques, restera un point positif, a déclaré le fabricant de jouets. La société s’attend à ce que la division ait généré 339 millions de dollars de revenus au cours du quatrième trimestre, en hausse de 22% par rapport à l’année dernière, et atteigne 1,33 milliard de dollars de revenus pour l’année complète, en hausse de 3% par rapport à 2021.

La division a récemment été critiquée par les fans après que Hasbro ait tenté de réécrire une licence de jeu ouverte vieille de deux décennies pour Donjons et Dragons afin d’augmenter les revenus. Plus tôt ce mois-ci, le fabricant de jouets basé à Rhode Island a reporté la mise à jour de ses conditions de licence afin de répondre aux inquiétudes croissantes de la communauté D&D, qui considérait largement les modifications proposées comme excessives et injustes pour les créateurs de contenu tiers.

Hasbro a déclaré qu’il avait toujours l’intention de créer une nouvelle licence de jeu ouvert, ou OGL, mais qu’il n’inclurait pas de structure de redevances ni ne se donnerait accès à la propriété intellectuelle créée par des créateurs de contenu tiers.

La société devrait publier ses résultats du quatrième trimestre le 16 février.