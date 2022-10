Hasbro (HAS) publie ses résultats du troisième trimestre

Hasbro a annoncé mardi matin des bénéfices inférieurs aux attentes des analystes, l’inflation pesant sur les consommateurs.

Voici comment le fabricant de jouets s’est comporté par rapport aux estimations de Wall Street, selon Refinitiv :

Bénéfice par action : 1,42 $ contre 1,52 $ attendu.

Chiffre d’affaires : 1,68 milliard de dollars contre 1,68 milliard de dollars attendu.

Le fabricant de jouets a fait face à des comparaisons difficiles au troisième trimestre, mais la flambée des prix a ajouté à la pression. “Comme prévu, le troisième trimestre est notre comparaison la plus difficile et a été encore plus impacté par une sensibilité croissante aux prix pour le consommateur moyen”, a déclaré le PDG Chris Cocks dans un communiqué sur les résultats.

Les revenus ont chuté de 15% par rapport à la période de l’année dernière, entraînés par une baisse de 35% des revenus du divertissement. Cela a été attribué à plusieurs sorties de films au troisième trimestre de 2021 qui n’avaient pas de projets équivalents cette année.

Pour le quatrième trimestre, qui comprend Noël, la société s’attend à des résultats stables par rapport à l’année dernière, portée par la marque “Magic : The Gathering” dans son unité Wizards of the Coast. « Magic : The Gathering » est un jeu de cartes numérique et à collectionner qui est devenu la première marque de la société à 1 milliard de dollars. Le 30e anniversaire du jeu a lieu au quatrième trimestre de cet exercice. Le segment Wizards, qui comprend également “Donjons & Dragons”, a vu ses revenus baisser de 16% au troisième trimestre.

La société a également souligné plusieurs sorties à venir, notamment “Black Panther: Wakanda Forever” de Marvel et “Transformers: EarthSpark” de la société, pour lesquelles la société produira des marchandises au cours du quatrième trimestre et au-delà.

Alors que les prix des biens et des fournitures augmentent, le géant du jouet et du jeu a augmenté les prix de produits tels que les Nerf Blasters et les figurines My Little Pony cette année.

Cocks a déclaré à “Closing Bell” début octobre que le marché du jouet reste résilient même dans les moments difficiles.

Au cours du trimestre précédent, Hasbro a enregistré une croissance relativement forte par rapport au reste du marché des jeux, au sommet de nouvelles versions, notamment une extension du jeu de cartes à collectionner populaire “Magic : The Gathering”. C’est l’activité “Wizards of the Coast”, qui contrôle “Donjons & Dragons”, qui a également connu une croissance significative de ses bénéfices au cours de ce trimestre.

Actions de rival Mattel ont chuté de manière significative depuis septembre, parallèlement au marché plus large, malgré des nouvelles positives cette année, notamment le prochain film Barbie et un accord sur les jouets avec SpaceX.

