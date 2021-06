Hasbro et Mattel surveillent les retards d’expédition en Chine à l’approche de la saison des vacances

Il y aura peut-être moins de boîtes sous le sapin en cette période des Fêtes, car les fabricants de jouets sont aux prises avec le possibilité d’une pénurie massive dans tout, des poupées et des figurines aux véhicules et aux puzzles.

La pandémie de coronavirus a créé un goulot d’étranglement dans le pipeline de transport mondial, qui a ensuite été aggravé par le blocage du canal de Suez en mars. Ces retards d’expédition ont touché presque tous les secteurs, y compris l’électronique, l’habillement et l’alimentation.

Exacerber ces troubles est une nouvelle vague d’épidémies de Covid en Chine. Pendant ce temps, les stocks continuent de s’accumuler, entraînant des retards de fabrication. Avec des conteneurs d’expédition rares – ou pire, plus du double des prix d’avant la pandémie – les fabricants de jouets sont confrontés à des décisions difficiles avant la saison de vente la plus importante de l’industrie.

« Nous ne voyons pas encore de panique concernant le flux de produits de vacances », a déclaré Stephanie Wissink, analyste chez Jefferies.

Elle a noté que les entreprises de jouets entraient tout juste dans la période de montée en puissance de la production de produits expédiés en septembre et octobre pour les vacances.

« Si nous voyons des contraintes persistantes jusqu’à la fin de l’été, alors nous commencerons à nous inquiéter un peu plus », a déclaré Wissink.

Actuellement, l’industrie connaît des retards de deux à trois semaines, a déclaré Wissink. Cela est cohérent avec un rapport de l’analyste de Davidson Linda Bolton Weiser qui a été publié vendredi, bien que Weiser ait déclaré que les retards pourraient aller jusqu’à un mois.

Weiser a déclaré à CNBC que l’industrie du jouet a été confrontée à des défis d’expédition dans le passé et a persévéré. Elle a noté qu’il y a plusieurs années, il y avait une grève des travailleurs au port de Los Angeles qui menaçait les ventes de vacances.

« Les stocks de jouets se sont effondrés, mais [Christmas] s’est déroulé sans accroc », a-t-elle déclaré. « Les entreprises de jouets ont pu charger leurs jouets sur le toit des cargos et les décharger le plus rapidement. »

Weiser a déclaré que sa dernière conversation avec Mattel il y a quelques jours indiquait que la société était « toujours assez confiante quant à la croissance de ses ventes pour l’année ».

Les représentants de Hasbro et Mattel n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Les entreprises de jouets surveillent attentivement les développements à l’étranger, en espérant que la pression sur les ports se relâchera à mesure que les vaccins sont plus largement distribués dans le monde, les épidémies sont plus isolées et plus de routes de trafic aérien rouvrent.

Pour l’instant, les fabricants de jouets n’ont pas répercuté les frais d’expédition supplémentaires sur le client, a déclaré Wissink. Cependant, il est toujours possible que cela change si la situation du transport maritime ne s’améliore pas.

« Nous notons que les achats de vacances sont très orientés vers les cadeaux, donc la sensibilité au prix est un peu moins importante », a-t-elle déclaré. « Cela dit, les consommateurs remarqueront s’il y a une augmentation spectaculaire des prix, mais nous ne nous y attendons pas à ce stade. »

Les actions Mattel et Habro se négociaient récemment en baisse de plus de 1% vendredi. L’action de Mattel a gagné près de 9% depuis janvier, portant sa valeur marchande à 6,64 milliards de dollars. L’action de Hasbro est en baisse de 3% depuis le début de l’année, ce qui porte sa valeur marchande à 12,5 milliards de dollars.