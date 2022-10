Hasbro dévoile un nouveau jouet Indiana Jones pour que vous puissiez attaquer l’arche perdue

Vous avez le chapeau. Vous avez le fouet. Tout ce dont votre costume d’Indiana Jones a besoin maintenant est l’accessoire le plus crucial : le casque du bâton de Ra.

Le nouvel objet de collection de Hasbro est basé sur l’ancien artefact qui guide Indy et ses amis dans le classique de 1981 Les aventuriers de l’arche perdue. Hasbro le présente comme le premier d’une série appelée Indiana Jones Adventure Series, suite à un accord entre Hasbro et Lucasfilm en janvier (juste à temps pour le retour de Harrison Ford au rôle dans Indiana Jones 5fouettant dans les salles le 23 juin).

Le nouveau jouet a été dévoilé samedi à Hasbro PulseCon 2022. Il coûtera 50,99 $ et sera disponible au printemps 2023, mais vous pouvez précommander aujourd’hui surImpulsion Hasbro aux États-Unis, au Canada et sur certains marchés européens. Vous pouvez également le commander sur Amazon, GameStop, Entertainment Earth, Dorkside Toys et BigBadToyStore.

Les autres marques présentées à PulseCon incluent Star Wars, Marvel, GI Joe, Magic: The Gathering, Transformers, Power Rangers et Fortnite.

Dans le film, le bâton de Ra était un bâton qui révélait l’emplacement de l’arche d’alliance lorsque le soleil frappait le joyau central du casque à un certain moment. La version jouet comprend un bijou lumineux et un petit support qui s’insère dans une base d’affichage similaire à la chambre vue dans le film.

Le casque était un MacGuffin crucial dans le film : la chasse au talisman d’Indy l’a forcé à rechercher son ancienne amante Marion, arrivant à son bar enneigé en même temps que des nazis maléfiques brûlant également de mettre la main sur l’objet brûlant. Le texte sur la coiffe spécifiait la longueur du Bâton de Ra. Heureusement, le jouet comprend l’écriture des deux côtés, vous ne finirez donc pas par creuser au mauvais endroit.

Quelle est la prochaine étape de la série Indiana Jones, nous nous demandons? Des cerveaux de singe ? La coupe d’un charpentier ? (“Il a choisi … mal.”)

