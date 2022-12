Hasbro défend la stratégie de Magic: The Gathering

Une carte Magic: The Gathering est affichée sur un téléphone portable lors d’un tournoi hebdomadaire au magasin de loisirs Uncommons à New York, aux États-Unis, le jeudi 27 juin 2019. Photographe : Mark Abramson/Bloomberg via Getty Images

Hasbro défend sa stratégie pour son populaire jeu Magic: The Gathering.

Lors d’une conférence organisée par UBS jeudi, la société de jouets a réfuté les critiques selon lesquelles elle imprimait trop de jeux de cartes pour la marque qui allait bientôt devenir un milliard de dollars.

Les commentaires interviennent près d’un mois après que Bank of America a déclassé Hasbro pour sous-performer par rapport à l’achat, affirmant que la société “tuait sa poule aux œufs d’or” et pourrait voir une baisse de 34% du cours de l’action en raison de sa mauvaise gestion de l’unité Wizards of the Coast qui abrite La magie.

Jason Haas, qui a rédigé le rapport de Bank of America, a déclaré que les joueurs sont de plus en plus découragés par une multitude de nouvelles versions qui ont inondé le marché et diminué la valeur des cartes sur le marché secondaire.

Lors de la conférence de jeudi, Cynthia Williams, présidente de l’unité Wizards of the Coast, a déclaré que Hasbro n’avait aucune indication d’un large déclin de l’intérêt pour les produits du jeu.

“Il n’y a aucune preuve que Magic soit surimprimé”, a-t-elle déclaré.

Williams a déclaré que la société étalait généralement ses versions phares de jeux de cartes Magic: The Gathering tous les deux mois. Mais en octobre, elle a déclaré que des problèmes de chaîne d’approvisionnement avaient entraîné la sortie de deux ensembles en même temps.

Elle a déclaré que la cadence des sorties reviendrait à la normale en 2023, avec des sets majeurs sortis tous les deux mois et des micro sets parsemés entre les deux.

Dans le jeu, qui peut être joué en personne ou en ligne, les joueurs utilisent des cartes pour lancer des sorts, utiliser des artefacts et invoquer des créatures pour vaincre leurs adversaires. Les cartes rares et puissantes peuvent gagner de la valeur sur les marchés secondaires lorsque les joueurs cherchent à renforcer leurs decks pour les tournois ou les collections personnelles.

En ce qui concerne les problèmes de prix du marché secondaire, Williams a noté que Hasbro ne tire pas d’argent de la revente de cartes et que si les prix des produits récemment sortis augmentent de manière significative, cela signifie “nous ne répondons pas adéquatement à la demande des clients et nous rendons des millions de joueurs mécontents à leur incapacité à acquérir les cartes qu’ils veulent jouer.”

Elle a déclaré que Hasbro imprime et réimprime des cartes en fonction de la demande, à la fois pendant les préventes et une fois le produit sorti.

“Comme tout marché pour tout autre produit de collection, certains produits et cartes individuelles deviennent plus collectionnables que d’autres et les valeurs peuvent changer avec le temps en raison d’une multitude de facteurs externes, dont beaucoup n’ont aucun rapport avec le nombre de cartes”, a-t-elle déclaré.

Le PDG de Hasbro, Chris Cocks, qui était présent à la conférence, a également évoqué les inquiétudes concernant les augmentations de prix potentielles, alors que l’industrie du jouet se prépare aux pressions inflationnistes.

Cocks a déclaré que la société avait pris des mesures de tarification sur environ la moitié de la gamme Magic – ce que Hasbro n’avait pas fait depuis 10 ans – principalement parce que les coûts du papier avaient considérablement augmenté et que la demande de presses à imprimer sur le marché des cartes à collectionner avait augmenté.

Mais Cocks a déclaré qu’il ne pense pas que l’augmentation des prix des cartes Magic soit la réponse à l’expansion de l’entreprise à long terme.

“En fin de compte, il s’agit de développer notre base de joueurs”, a-t-il déclaré.

Les joueurs Magic les plus engagés de Hasbro sont ceux qui jouent à la fois en ligne et en personne dans les magasins de jeux locaux ou avec des amis. Williams a déclaré que la société voyait la plupart de ses nouveaux joueurs venir de la communauté en ligne vers des magasins de loisirs locaux pour acheter des cartes physiques.

Elle a ajouté que les extensions de produits, telles que les cartes basées sur des franchises populaires telles que Lord of the Rings et Doctor Who, peuvent l’aider à puiser dans des bases de fans en dehors du domaine de Magic.