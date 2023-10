Le commentateur de gauche Hasan Piker a collecté plus d’un million de dollars pour l’aide médicale palestinienne en quelques jours grâce à une campagne Twitch.

« Je suis incroyablement fier de vous les gars », a déclaré Piker à ses fans alors que les dons affluaient. « C’est incroyable, c’est inimaginable, c’est ridicule. C’est là que cette communauté prospère. »

Plus de 1 400 civils et soldats israéliens sont morts depuis que le Hamas a lancé une attaque surprise le 7 octobre. Les frappes de représailles d’Israël ont tué plus de 4 000 Palestiniens et en ont blessé des milliers d’autres, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Piker a lancé la collecte de fonds il y a environ une semaine. Les fans ont collecté 180 000 $ au cours des 40 premières minutes et ont dépassé le million de dollars mercredi après-midi. Piker a récolté au moins 50 000 $, selon le Incliner la page.

Les fonds seront répartis entre l’ANERA, le Fonds palestinien de secours à l’enfance, la Société du Croissant-Rouge palestinien et l’Aide médicale aux Palestiniens, selon Piker.

Piker n’a pas répondu à une demande d’interview de Fox News au sujet de la collecte de fonds.

Socialiste autoproclamé, Piker est l’un des streamers les plus regardés sur Twitch. Le service de diffusion en direct est souvent utilisé par les joueurs, mais Piker a rassemblé des millions de followers pour ses commentaires politiques. Il avait auparavant contribué au journal d’information et de commentaires de gauche Les Jeunes Turcs, que son oncle a cofondé.

Il a vivement critiqué « l’apartheid colonial » et accuse Israël d’en imposer aux Palestiniens. Dans une récente diffusion, il a lancé une tirade chargée de grossièretés justifiant l’invasion du Hamas.

« S’ils vous ont soumis toute votre putain de vie à une prison à ciel ouvert, vous finirez par vous évader lorsque vous réaliserez qu’il n’y a pas d’autre moyen de vous en sortir », Piker dit. « Pensez-vous que cela est arrivé de nulle part ? Pensez-vous que cela est arrivé de nulle part ? Êtes-vous stupide ? Pensez-vous que l’État israélien coexistait simplement pacifiquement et puis ces gars-là est arrivé avec des putains de planeurs sortis de nulle part ? »

Jeudi, Piker s’en est pris au président Biden, qui a annoncé un nouveau financement américain de 100 millions de dollars pour l’aide humanitaire à Gaza et en Cisjordanie. S’exprimant en Israël, Biden a déclaré que l’argent aiderait « 1 million de Palestiniens déplacés et touchés par le conflit ».

En réponse, Piker a posté sur X : « Merde, nous avons collecté un million pour la Palestine, intensifiez votre jeu, Brandon. »

Les fonds humanitaires destinés aux Palestiniens sont un sujet brûlant depuis des années, les critiques affirmant que l’aide tomberait entre les mains du Hamas.

Les responsables du Département d’État avaient précédemment averti que l’envoi d’une aide américaine à la bande de Gaza pourrait risquer de profiter aux groupes terroristes, tout en affirmant qu’un tel compromis était nécessaire pour la sécurité nationale.

« Nous estimons qu’il existe un risque élevé que le Hamas puisse tirer un bénéfice indirect et involontaire de l’aide américaine à Gaza », a écrit le Département d’État dans un projet de demande d’exemption de sanctions obtenu en mars 2021 par le ministère. Balise libre de Washington. On ne sait pas si l’avertissement a été intégré à la demande finale.

Lors de l’une de ses émissions en direct d’une heure, Piker a reconnu la « grande difficulté d’introduire de l’argent à Gaza pour des raisons évidentes » et a déclaré que les quatre organisations caritatives qu’il a sélectionnées étaient « très scrutées ».