Hasan Minhaj se réinvente dans « Off With His Head »

Dans son nouveau Netflix spécial, Lui couper la têtele comédien Hasan Minhaj commence le spectacle avec un faux. « Tu sais ce que j’aime quand je regarde ici ce soir? » » demande-t-il au public du San Jose Civic. «J’aime la diversité.» Avant que quiconque ait le temps de gémir face au caractère moralisateur de ce sentiment – ​​une réaction que Minhaj n’est pas étranger à susciter – il précise : « Pas racialement. Financièrement. La partie qui suit sur la disparité des revenus est plus épineuse que ce que le public de stand-up du comédien est habitué à voir de lui ; il divise littéralement la pièce. C’est sa façon de signaler qu’il n’est plus Minhaj de votre grand-mère – ou, plus précisément, de votre cousin millénaire grinçant.

C’est une nouvelle image judicieuse pour un personnage qui s’est retrouvé mêlé à un quasi-scandale en 2023 après un New-Yorkais L’article révélait une série de mensonges et d’exagérations qu’il avait inclus dans ses précédentes émissions spéciales de stand-up (Roi des retrouvailles et Le bouffon du roi) pour un effet dramatique. Dans le discours qui a suivi, les critiques souligné que l’histoire n’aurait pas eu de succès si Minhaj n’était pas devenu célèbre en se positionnant comme une figure d’autorité moralement juste et souvent persécutée. Il est tout à fait naturel que le comédien veuille désormais se distancier de cette image.

La première étape de cette transformation a commencé en juillet, lorsque Minhaj a lancé son émission-débat sur YouTube, Hasan Minhaj ne sait pas. Dans ce document, il joue le rôle d’un intervieweur posant des questions épineuses à des poids lourds de la culture, plutôt que d’un didact je-sais-tout. Il fait les pas deux, trois et quatre Lui couper la tête. Fini les comédies PowerPoint et les cadrages de spectacles solo théâtraux avec lesquels Minhaj a redoré sa réputation. A leur place se trouve un stand-up direct, dont le contenu irrévérencieux est soigneusement conçu pour dire : Non seulement je ne suis ni une réprimande ni une victime, mais je suis en fait une sorte de connard privilégié.. En un instant, il se qualifie de « putain de perdant insupportable » pour son Apparition en 2019 sur Hélènequi est devenu viral parce qu’il a corrigé la mauvaise prononciation de son nom par Ellen DeGeneres. Il veut que le public sache que cette version de lui – la personne qui marquerait des points sur les affronts perçus – a disparu.

La réussite avec laquelle il réussit ce pivot varie de petit à petit. Même avec toutes ses nouvelles fanfaronnades, Minhaj a tendance à s’appuyer davantage sur l’attitude et la performance pour vendre des blagues que sur des punchlines surprenantes. (« Hillary Clinton voulait tellement être présidente qu’elle était prête à siéger dans le même bureau… ») Mais dans le meilleur moment de l’émission spéciale, il s’agit de savoir pourquoi un nombre croissant de personnes brunes et d’immigrants en Amérique – un sous-ensemble que Minhaj appelle « Beigeistan » – ont commencé à voter républicain, sa nouvelle personnalité se met en place. Cela commence avec Minhaj qui s’implique. « Savez-vous comment je laisserais un homme politique m’appeler si je pouvais payer un impôt fédéral sur le revenu nul ? » » demande-t-il, se débarrassant de l’image progressiste plus sainte que toi qu’il s’est construite. «Je vous laisserais me fouiller les cavités corporelles dans chaque aéroport, me cracher dans la bouche et me traiter de terroriste.» Il profite de cet élan pour impliquer son public du « Beigeistan » : « Nous sommes bien plus pratiques que progressistes », observe-t-il, méritant une pause d’applaudissements. Puis, une fois que tout le monde a accepté, il livre une critique cinglante des communautés de la diaspora et de leur tendance à voter par intérêt personnel. Après avoir énuméré les quatre questions sur lesquelles ces communautés votent : « Non. 1 : Donnez-moi une carte verte, n° 2 : Croyez en Dieu, n° 3 : Je n’aime pas payer des impôts, et n° 4 : Ne bombardez pas mon pays d’origine » — il prend un ton espiègle et dit , « Mais si vous me donnez le n°1, je vous laisse faire le n°4. »

C’est une démarche audacieuse que de dévisager votre public et de lui dire qu’il est complice de la mort et de la destruction de personnes qui lui ressemblent partout dans le monde. Le Minhaj de Roi des retrouvailles – le héros qui a parlé de la victimisation des communautés de la diaspora américaine doit endurer et a déclaré triomphalement qu’il avait « l’audace de l’égalité » – n’aurait jamais pu y parvenir. Le Minhaj de Le bouffon du roi aurait pu le faire, mais le format de cette émission spéciale aurait exigé qu’il le fasse de manière moins intéressante : tout en regardant intensément la caméra et en plaidant pour l’âme de l’humanité sur un ton performatif et feutré.

À quelques points de Lui couper la têteMinhaj s’adresse au New-Yorkais débâcle de la vérification des faits directement. Dans l’exemple le plus direct, il dit conduire une BMW Série 3, puis s’assure de se corriger et de préciser qu’il conduit une Kia Carnival. « Donc, si vous voulez me vérifier », poursuit-il, mais l’audience pop à laquelle on pourrait s’attendre à l’évocation de cette pseudo-polémique n’arrive pas. « Je ne sais pas si vous avez vu ça l’année dernière – » est-il obligé d’ajouter avant de raconter l’histoire. La blague qu’il livre pour y répondre ressemble donc presque à une réflexion après coup. «Maintenant, j’ai un onglet ‘Controverses’ sur mon Wikipédia», dit-il, exaspéré. « C’est une polémique idiote ! Ce n’est même pas un bon. Je n’ai pas baisé une star du porno. Je n’ai pas manipulé un garçon. Je me suis fait surprendre à embellir pour un effet dramatique. Plus frappants que la blague elle-même sont les points de référence qu’il utilise. Minhaj, autrefois moralisateur, plaisante sur le fait de baiser des travailleuses du sexe et d’agresser des enfants. Mentir, par extension, semble désuet.