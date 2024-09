Hasan Minhaj revient sur la perte de son contrat de présentateur du « Daily Show »

Hasan Minhaj revient sur le concert qui a presque eu lieu.

Dans une interview avec Écuyer publié mercredi, le comédien a évoqué le fait d’avoir été autrefois le favori pour succéder à Trevor Noah en tant qu’animateur de Le spectacle quotidien. Mais après Le New Yorker L’année dernière, Noah a publié un profil dans lequel il affirmait que Minhaj avait embelli et inventé ses anecdotes sur scène pour son spectacle. L’offre pour le poste lui a été retirée. Jon Stewart a ensuite remplacé Noah, apparaissant dans l’émission une fois par semaine.

« Nous étions en pourparlers, j’ai eu le poste et nous étions pratiquement prêts à partir », a-t-il déclaré. ÉcuyerAprès la publication de l’histoire, Minhaj a été appelé et informé que le poste ne lui appartenait plus.

« C’est passé comme ça », a-t-il dit. « Cela fait partie du show-business. »

En plus de perdre son poste d’animateur, Minhaj a également été l’objet d’un examen public minutieux, expliquant que la « chose la plus douloureuse » était l’impact que cela avait eu sur sa famille.

« Ce qui me fait le plus mal, c’est ma femme et mes parents », a-t-il déclaré. « Les voir souffrir, les voir se dire : « Alors je lis sur Internet… », c’est tellement douloureux. Je suis l’aîné. Je suis vraiment, vraiment triste d’avoir laissé tomber mes parents.

« J’ai beaucoup de chance qu’ils aient pu vivre de nombreux moments magnifiques de ma carrière. Les voir vivre un moment douloureux, un moment embarrassant dans ma carrière, j’aurais préféré ne pas leur faire subir ça. C’est ça qui est dur », a-t-il ajouté.

Après la publication de l’article et la conversation publique qui l’a entouré, Minhaj a publié une vidéo de 20 minutes dans laquelle il a donné un contexte aux histoires qualifiées de fausses, notamment son rejet du bal de fin d’année en raison du racisme, ses accrochages avec des forces de l’ordre infiltrées surveillant la communauté musulmane de sa ville natale et une alerte à l’anthrax à la maison.

« Il y a eu des omissions et des erreurs factuelles dans Le New Yorker article qui déformait l’histoire de ma vie, j’ai donc voulu donner aux gens le contexte et les documents que j’ai fournis Le New Yorker « En toute transparence », a déclaré Minhaj dans un communiqué à Le Hollywood Reporter à l’époque.

« Avec tout ce qui se passe dans le monde, je suis consciente que même le fait d’en parler aujourd’hui semble si trivial », a déclaré Minhaj dans la vidéo. « Mais être accusé de « simuler le racisme » n’est pas anodin. C’est très grave et cela exige une explication. »

Il a poursuivi : « À tous ceux qui ont lu cet article, je veux répondre à la plus grande question que vous vous posez probablement : Hasan Minhaj est-il secrètement un psychopathe ? Sous toute cette pommade, Hasan Minhaj n’est-il qu’un escroc qui utilise le faux racisme et l’islamophobie pour faire avancer sa carrière ? Parce qu’après avoir lu cet article, je pense aussi cela. »

« À mi-chemin de l’interview… je disais : mettez ceci ici et faites cela. J’ai pu voir que le journaliste n’était pas intéressé », a-t-il déclaré. Écuyer à propos de l’interview. « Je me souviens avoir pensé : « Oh, ce n’est peut-être pas génial. »

Après l’histoire et la réaction qui a suivi, Minhaj a été contacté et a parlé avec d’autres amis comédiens, dont Ramy Youssef et Mike Birbiglia, qui, en THR’Le Comedy Roundtable a défendu Minhaj. « J’adore Hasan, et je pense que l’intention de cet écrivain reste très nébuleuse quant à la raison pour laquelle il a écrit cela. C’est très déroutant pour moi », a déclaré Birbiglia.

Minhaj a également parlé avec John Mulaney et Jon Stewart, se rappelant que Stewart lui avait dit : « Mais pourquoi diable font-ils ça ? Et à qui cela profite-t-il ? » Stewart l’a encouragé à utiliser cette expérience pour faire quelque chose de drôle en lui disant : « C’est génial pour toi. »

« Quand Jon m’a dit ça, je me suis senti vraiment vu », a déclaré Minhaj, notant qu’il a continué à minimiser la situation dans son Qu’on lui coupe la tête se lever.

Depuis lors, Minhaj n’a pas arrêté de travailler, en lançant une émission d’interviews sur YouTube, Hasan Minhaj ne sait paset en vedette dans Ça se termine avec nous. Le spectacle comique qu’il a tourné sortira sur Netflix en octobre sous la forme d’un spectacle spécial stand-up, Qu’on lui coupe la tête.

« J’ai déjà écrit mon prochain spectacle de stand-up », a-t-il plaisanté. « Il implique la scène et un autre comédien d’une manière intéressante. Un producteur exécutif l’a regardé et a dit : « Je ne veux pas mettre de budget là-dessus, mais je suis excité. » J’ai déjà ressenti cela auparavant et c’est excitant parce que c’est nouveau et étrange. »