Hasan Minhaj partage la réaction de Jon Stewart au scandale de vérification des faits

Dans un nouveau entretien avec ÉcuyerHasan Minhaj confirme officiellement que son scandale de vérification des faits lui a coûté Le spectacle quotidien concert : «Nous étions en pourparlers, j’ai eu le boulot et nous étions pratiquement prêts à partir. » Mais une fois Le New Yorker L’histoire a fait sensation : « C’est parti… Cela fait partie du showbiz. » Peut-être, mais ses pairs, y compris ceux de Le spectacle quotidienn’était pas d’accord avec la façon dont tout cela s’est passé. « Je me souviens de Jon [Stewart] « J’ai appelé et il a dit : « Pourquoi diable font-ils ça ? Et à qui cela profite-t-il ? » », raconte Minhaj. D’un autre côté, Stewart a également suggéré que le scandale serait « excellent » pour le matériel de Minhaj. « Quand Jon m’a dit ça, je me suis senti vraiment vu », dit le comique.

Ailleurs, ami et Spectacle quotidien Le correspondant Ronny Chieng admet qu’il « ne pensait pas que c’était aussi grave que ça l’était » lorsque le New Yorkais « Et d’une certaine manière, je ne pense toujours pas que ce soit aussi sérieux qu’il l’était. » Chieng a été surpris « que les gardiens de la culture se retournent contre lui si rapidement et ne lui accordent pas le bénéfice du doute. » Il s’oppose également à l’idée que les embellissements de Minhaj étaient plus offensants parce qu’ils concernaient des sujets comme le racisme et le harcèlement (en particulier une frayeur où de la poudre blanche a été envoyée par la poste à son domicile). Selon Chieng, « la comédie est une contre-culture. Parfois, le but est pour franchir la ligne.

La plupart des amis de Minhaj semblent perplexes face à ce scandale, étant donné que presque tous les humoristes en vie ont embelli la vérité pour en faire une blague. Mais Minhaj reconnaît que le climat politique a peut-être joué contre lui : « Peut-être vivons-nous dans une société où la confiance s’est dégradée au point que c’est pour cela que cela s’est produit », suggère-t-il. Même s’il ne s’agit que de blagues, les gens ont besoin de quelqu’un en qui ils peuvent avoir confiance. Le spectacle quotidien bureau. En ce moment, c’est encore Stewart, qui remplace un jour par semaine en rotation avec d’autres Spectacle quotidien Chieng, pour sa part, semble considérer toute cette situation comme une perte. Minhaj « sait exactement ce qui se passe dans la culture, il sait ce qui va suivre et il sait comment y arriver », explique Chieng. Écuyer. « C’est pourquoi il aurait été parfait pour Le spectacle quotidien. Son super pouvoir est de savoir ce dont la culture a besoin à l’instant présent.