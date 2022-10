Hasan Minhaj demande hilarante à la CPI de le taguer sur la photo de Suryakumar Yadav “ressemblant”

Hasan Minhaj, qui gagne des éloges avec The King’s Jester sur Netflix, a récemment agréablement surpris les fans de cricket de Desi. L’International Cricket Council avait publié un tweet le 22 octobre, présentant une version illustrée de Suryakumar Yadav, avec la légende “Top-Gunning it 😎 SKY pilotera-t-il l’Inde vers la victoire dans #T20WorldCup 2022?” avant le match Inde contre Pakistan lors de la Coupe du monde T20 que l’Inde a remportée. Hasan, de la renommée du Patriot Act, a cité le tweet de l’ICC sur Twitter, en écrivant : “Veuillez me taguer la prochaine fois @ICC.”

Il s’avère que Suryakumar Yadav ressemble un peu à Hasan Minhaj sur la photo tweetée par ICC. Beaucoup étaient d’accord avec la boutade de Hasan.

Merci de me taguer la prochaine fois svp @ICC https://t.co/6YiHqyy46H — Hasan Minhaj (@hasanminhaj) 22 octobre 2022

J’ai cru que c’était toi quand j’ai vu l’affiche pour la première fois https://t.co/6y51Vy50EI — khafsa abbasi (@khafsa_abbasi) 23 octobre 2022

.@hasanminhaj pense que lui et @surya_14kumar sont des sosies !

J’aurais aimé avoir déjà fini de regarder “The King’s Jester”, maintenant je vais être tellement distrait ! https://t.co/YgokV9OdT1 – Puneet Sharma (@punwitter) 23 octobre 2022

Hahaha! SKY est la limite pour @hasanminhaj https://t.co/QpjhkoNy2u — Satyajeet Chavan (@satyajeetc) 22 octobre 2022

Récemment, Hasan a courtisé la controverse lorsque Priyanka Chopra s’est enracinée pour Malala Yousafzai après avoir partagé une vidéo dans laquelle il a fait une blague sur le fait qu’il ne la suivrait peut-être pas même si elle le suivait sur Instagram. Il a montré dans la vidéo comment Malala avait choisi de ne plus le suivre maintenant.

Hasan dit dans la vidéo, dans ce qui semblait être une promo pour The King’s Jester, “Le 4 octobre, j’ai fait une blague sur Malala, lauréate du prix Noble Peace. J’ai dit qu’elle me suit sur Instagram et je ne la suis pas en retour. Puis le 5 octobre, elle a riposté (en demandant qui est cet homme ?). Au lieu de faire un second tour, elle m’a désabonné sur Instagram. Je suis désolé Malala, suivez-moi. Je ne sais pas si je vais te suivre par contre. Je suis si petit.

Priyanka a profité de ses histoires Instagram pour montrer son soutien à Malala. Elle a écrit : « Même fille, même @malala ! Je suppose qu’il préfère le petit au drôle » et a montré comment elle (Priyanka) n’a pas suivi Hasan sur Instagram.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici