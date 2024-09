Hasan Minhaj a perdu son poste d’animateur du « Daily Show », Jon Stewart a été rappelé au milieu des réactions négatives

Hasan Minhaj a parlé à Magazine Esquire pour un nouveau reportage et se souvient d’avoir eu une longue conversation avec John Stewart au milieu du scandale des blagues qui a coûté à Minhaj l’un de ses emplois de rêve : animer « The Daily Show » sur Comedy Central. C’est un poste que Stewart connaît bien puisqu’il a été l’animateur de l’émission de 1999 à 2015 et qu’il est actuellement de retour derrière le bureau une fois par semaine jusqu’à l’élection présidentielle de 2024.

Minhaj a confirmé à Esquire que le poste d’animateur du Daily Show lui appartenait, en déclarant : « Nous étions en pourparlers, j’ai eu le poste et nous étions pratiquement prêts à y aller. » Puis la controverse a éclaté après que le New Yorker a publié un profil de Minhaj et vérifié certaines de ses blagues. Il a été révélé que Minhaj avait embelli plusieurs histoires pour ses numéros de stand-up et que, dans la réaction qui en a résulté, le poste d’animateur du Daily Show « a disparu. Cela fait partie du show-business. »

Par Écuyer:« Après l’affaire, Minhaj a parlé avec d’autres comédiens qui sont des amis et des mentors. Mike Birbiglia et Ramy Youssef l’ont contacté. John Mulaney et Jon Stewart aussi. Il a passé des heures au téléphone avec eux. »

« Je me souviens de Jon [Stewart] « J’ai été appelé et il a dit : « Mais pourquoi font-ils ça ? Et à qui cela profite-t-il ? » a déclaré Minhaj.

« C’était douloureux, il n’y a aucun doute », a déclaré l’humoriste à propos de la réaction négative. « C’était la première fois que je voyais la vitesse et la vélocité d’Internet, la rapidité avec laquelle une histoire peut décoller. C’était un aspect très nouveau pour moi et désorientant. »

« Ce qui me fait le plus mal, c’est ma femme et mes parents », a ajouté Minhaj. « Les voir souffrir, les voir se dire : « Alors, je lis sur Internet… » – c’est tellement douloureux. Je suis l’aîné. Je suis vraiment, vraiment triste d’avoir laissé tomber mes parents… J’ai beaucoup de chance qu’ils aient pu voir les plus beaux moments de ma carrière. Les voir vivre un moment douloureux, un moment embarrassant dans votre carrière, j’aurais préféré ne pas leur faire subir ça. C’est ça qui est dur. »

Variété a rapporté en exclusivité en août 2023 que Minhaj était apparu comme un favori pour reprendre « The Daily Show » en tant qu’animateur permanent après le départ de Trevor Noah. Minhaj était l’un des nombreux animateurs invités qui ont remplacé Noah après le départ de Noah alors que les dirigeants de Comedy Central recherchaient un animateur permanent. L’interview du New Yorker a été publiée en septembre 2023, et plus tard dans le mois Variété a rapporté que Comedy Central ouvrait la recherche au-delà de Minhaj à la suite de réactions négatives à son encontre.

Dans une déclaration à Variété Dans une interview réalisée juste après la publication de l’article, Minhaj a déclaré : « Toutes mes histoires de stand-up sont basées sur des événements qui me sont arrivés… J’utilise les outils du stand-up – l’hyperbole, le changement de noms et de lieux et la compression des chronologies pour raconter des histoires divertissantes. C’est inhérent à cette forme d’art. Vous n’iriez pas dans une maison hantée en disant : « Pourquoi ces gens me mentent-ils ? » – l’essentiel est l’aventure. Le stand-up, c’est pareil. »

Rendez-vous sur Site Web d’Esquire pour lire l’article de couverture de Minhaj dans son intégralité.