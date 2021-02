Hasan Ali recrée le mème de ‘Pawri’ avec l’équipe pakistanaise après la victoire dans la série T20i, laissant les fans à l’écart

L’armateur pakistanais Hasan Ali a recréé de manière hilarante le mème viral « pawri » avec toute son équipe après avoir vaincu l’Afrique du Sud en visite et remporté le trophée T20i au stade de Kadhafi dimanche.

Poursuivant un objectif de 165 posté par l’Afrique du Sud, le Pakistan a remporté la victoire en 18,4 overs pour remporter la série 2-1. Le joueur de queue Hasan Ali a battu deux six dans l’avant-dernier pour aider le Pakistan à remporter la série internationale Twenty20 contre l’Afrique du Sud avec une victoire passionnante à quatre guichets lors du troisième et dernier match à Lahore dimanche. Hasan est resté invaincu à 20 ans en seulement sept livraisons.

Un moment à chérir et à célébrer, Ali a décidé de rendre le moment encore plus spécial en imitant une vidéo virale sur Internet qui a pris d’assaut les Pakistanais et le reste de l’Inde.

Dans une vidéo partagée par le Pakistan Cricket Board (PCB) après la victoire, on peut voir Ali recréer le mème «pawri» alors que son équipe encourage le trophée gagnant en toile de fond.

« Yeh main hoon, yeh meri team hai, aur hum series jeet gaye hain aur hum pawri kar rahe hain (C’est moi, c’est mon équipe, nous avons gagné la série, et nous faisons la fête). »

En regardant le mème prendre vie, les fans et les adeptes d’Ali se sont retrouvés séparés.

Pour les non-initiés, une vidéo d’un influenceur pakistanais fait le tour du site de microblogging depuis quelques jours.

Dans la vidéo, elle est vue en vacances dans un endroit vallonné et magnifique du Pakistan et on l’entend dire: « Ye humari car hai », et se diriger vers la voiture, « aur yeh hum hai » et se diriger vers ses amis et se terminer par « aur ye humari pawry ho rahi hai. «

La vidéo a alimenté les mèmes sur Internet.