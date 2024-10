HAS renferme un « musée d’art simple » minimaliste avec un toit ondulé

L’évolution de l’architecture des musées en Chine

HAS Conception & Recherche partage son nouveau Simple Art Museum, une œuvre d’architecture minimaliste conçue comme une réponse au contexte urbain changeant de Hefei. Au début du 21e siècle, Chine a connu une augmentation spectaculaire musée construction dans le cadre d’un renouveau culturel plus large. Les villes de tout le pays ont adopté une réinterprétation historique et mis l’accent sur la responsabilité sociale, contribuant ainsi à une nouvelle perspective internationale sur le développement urbain. Des événements majeurs tels que les Jeux olympiques de Pékin, l’Exposition universelle de Shanghai et la pandémie mondiale des deux dernières décennies ont transformé les paysages urbains chinois. Les structures imposantes qui symbolisaient autrefois le progrès ont progressivement cédé la place à une approche plus centrée sur l’humain, mettant l’accent sur l’art, la conscience sociale et une attention renouvelée sur la vie urbaine.

Au milieu de cette transformation se trouve le Simple Art Museum, un espace d’art contemporain à Hefei, dans la province d’Anhui, qui explore la relation entre l’art, la société et l’environnement. Situé à la périphérie d’une zone urbaine en croissance rapide, le musée a pour mission de relier l’histoire culturelle de la région avec son avenir urbain émergent. Anhui est connue pour son architecture de style Hui qui comprend des éléments reconnaissables, notamment des toits, des pignons, des colonnes et des jardins, qui racontent son importance historique. Le Simple Art Museum occupe une position unique pour honorer cet héritage tout en introduisant une nouvelle signification culturelle à la ville en évolution.



Le boom des musées en Chine reflète une évolution vers une conception socialement responsable | image © Espace de travail W

musée d’art simple : un espace pour la communauté et la connexion

Les dirigeants fondateurs de atelier d’architecture HAS Design and Research a abordé la conception du Simple Art Museum avec une nouvelle perspective culturelle. S’inspirant des formes architecturales traditionnelles de l’Anhui, la conception réinterprète des éléments tels que les toits et les pignons dans un contexte contemporain. La structure de toit fluide et ondulée du musée prolonge la conception traditionnelle du pignon ignifuge du village, le transformant en un symbole orienté vers l’extérieur qui invite le public à s’engager. Cette forme continue crée un environnement intérieur unifié, où les expositions d’art, les galeries, les ateliers, les salles multimédias, les salons de design et les cafés coexistent de manière fluide avec la conception architecturale.

Au rez-de-chaussée, le musée offre un vaste espace ouvert conçu pour favoriser le dialogue et les liens au sein de la communauté. Cet espace gris et ouvert invite les résidents à s’impliquer dans l’art dans leur vie quotidienne, reflétant un désir d’expériences partagées et de connexion. Les lignes de toit irrégulières du musée reflètent les espaces situés en dessous, tandis que les murs intérieurs incurvés créent un chemin dynamique qui évoque les sentiers sinueux des jardins chinois traditionnels.

Le niveau supérieur du musée abrite des bureaux d’art ouverts, poursuivant le récit de conception établi au rez-de-chaussée. Ici, les murs courbes et ondulés dissolvent les frontières des espaces de travail conventionnels, encourageant la créativité et la collaboration. L’espace soutient la mission du musée qui est d’être plus qu’un conteneur d’art : il vise à être un catalyseur d’idées nouvelles et de projets innovants.



le rez-de-chaussée favorise le dialogue et le partage d’expériences | image © Espace de travail W

le design et la recherche ont été inspirés par la rivière Nanfei

L’emplacement du Simple Art Museum, près de la rivière Nanfei, souvent appelée la « rivière mère de Hefei », joue un rôle crucial dans son architecture réalisée par HAS Design & Research. Les eaux ondulantes de la rivière ont façonné la région pendant des millénaires, et les architectes Hung et Songkittipakdee ont reflété cette fluidité dans la conception du bâtiment. Les murs incurvés et le toit en forme de vague imitent les rythmes naturels de la rivière, permettant au bâtiment d’interagir avec son environnement. Alors que la lumière du soleil filtre dans l’après-midi, l’intérieur du bâtiment est baigné de lumière, reflétant la surface scintillante de la rivière Nanfei.

De jour, le toit du musée offre de larges zones d’ombre, invitant les visiteurs à faire une pause et à réfléchir sur la place. L’après-midi, les ouvertures soigneusement conçues laissent passer la lumière, créant une lueur sacrée et éthérée à l’intérieur du musée. La nuit, le bâtiment se transforme en un phare lumineux, offrant un sentiment d’appartenance au paysage urbain en évolution de Hefei.



Le Simple Art Museum allie le style traditionnel hui à l’architecture moderne | image © Espace de travail W



la conception fluide du musée invite le public à l’interaction et à l’engagement | image © Espace de travail W



la lumière du soleil filtre en projetant des ombres douces à l’intérieur du musée | image © Fangfang Tian