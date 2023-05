Haryana Wrestling Body suspend trois grapplers pour avoir soutenu la manifestation de Jantar Mantar

La Haryana Amateur Wrestling Association (HAWA), qui est affiliée à la Wrestling Federation of India (WFI), a suspendu trois de ses membres pour leur implication présumée dans la manifestation de certains grapplers contre le président de la WFI, Brij Bhushan Sharan Singh.

Selon le rapport de The Tribune, les trois membres qui ont été suspendus viennent chacun des districts de Jhajjar, Hisar et Mewat.

Le président de l’État de HAWA, Rohtas Singh, a ordonné par lettre de suspendre trois membres, Virender Singh Dalal à Jhajjar, Sanjay Singh Malik à Hisar et Jai Bhagwan à Mewat. Ils sont secrétaires des unités de district dans leurs districts respectifs.

« Vous poursuivez toujours vos activités avec les manifestants, ce qui est purement contraire à l’éthique et contraire aux objectifs, règles et règlements de la WFI. Par conséquent, les associations de district sont priées de ne les impliquer dans aucune activité organisée au nom de HAWA car elles ont été suspendues et aucune activité ne sera menée dans leurs akharas/académies/écoles », indique l’ordonnance.

La HAWA a émis un autre ordre d’interdire Ajay Singh Dhanda et Jai Bhagwan Lathar qui sont des sanchalaks (directeurs) de l’Académie de lutte Shaheed Bhagat Singh au village de Mirchpur à Hisar.

L’organisme de lutte Haryana a également mentionné que l’académie et les deux sanchalaks ont été interdits avec effet immédiat.

«Il est conseillé aux unités de district de la HAWA de ne les impliquer dans aucune activité organisée au nom de la HAWA car elles ont une crèche / un centre du département des sports de l’Haryana ainsi que du SAI, mais elles détournent les jeunes lutteurs pour leur intérêt personnel au lieu de leur donner bonne pratique régulière. Maintenant, ils emmènent avec eux les jeunes enfants/lutteurs sur le lieu de la manifestation », indique la lettre.

« Malgré notre précédente lettre datée du 28 mars 2023, vous jouez toujours votre rôle très activement dans la politique négative non éthique et les objectifs et activités anti-WFI et anti-HAWA », a-t-il ajouté.

Les meilleurs lutteurs indiens ont protesté à Jantar Mantar ces dernières semaines contre WFI Brij Bhushan Sharan Singh.

